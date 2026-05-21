북한 매체서 지워진 수원FC 위민 엠블럼…‘적대적 두 국가’ 기조 반영됐나

북한 관영 매체들이 수원FC 위민과의 경기에서 내고향여자축구단(내고향)이 전날 승리한 소식을 전했다. 한국팀인 수원FC 위민의 엠블럼을 모자이크 처리한 사진을 싣는 등 스포츠 보도에도 북한의 적대적 두 국가 기조가 반영됐다는 해석이 나온다.

조선중앙통신은 21일 전날 치러진 2025~2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승 결과에 대해 “우리나라의 내고향팀은 한국의 수원팀을 2대1로 이기고 결승단계에 진출하게 됐다”고 보도했다.

통신은 “우리나라의 내고향팀과 한국의 수원팀 사이의 준결승 경기가 20일 한국에서 진행됐다”며 “치열한 공방전이 벌어지는 속에 후반전에 들어와 먼저 실점을 당했지만 우리 선수들은 상호 간 협동을 강화하면서 완강한 공격을 들이댔다”고 전했다.

통신은 “경기 시간 55분경 우리 팀에서 14번 최금옥 선수가 동점 골을 넣은 데 이어 67분경에는 17번 김경영 선수가 득점에 성공했다”며 “결승 경기는 23일에 진행하게 된다”고 보도했다. 보도 분량은 총 5문장으로 주민들이 보는 노동신문에는 3면 하단에 같은 내용으로 경기 사진 두 장과 함께 실렸다. 북한 관영매체가 내고향의 경기 소식을 전한 것은 지난 3월 8강전 승리 보도 이후 53일 만이다.

통신은 수원FC 위민 선수들의 유니폼에서 구단 엠블럼과 구단 스폰서인 험멜 로고를 모자이크 처리해 보도했다. 유니폼에 있는 태극기는 크기가 작거나 선수의 팔에 가려져 보이지 않는 사진을 사용했다. 최근 보도한 중국, 태국, 네덜란드 등 외국 축구팀과의 경기 사진에서는 별도의 모자이크 처리를 하지 않은 것과 달리 북한의 적대적 두 국가 기조가 반영됐다는 해석이 나온다.

또 국내 남북협력 민간단체 등이 조직한 공동응원단의 응원 등 관중석 분위기를 전하지 않았고, 한국을 남조선 등으로 표현하지 않았다. 통일부 당국자는 이날 정부서울청사에서 기자들과 만나 “한국의 무슨 팀 그런 표현을 써서 보도한 게 금년도 네 번째”라며 “과거에도 태극기나 상표 등을 블러(모자이크) 처리해 보도한 사례가 꽤 있다”고 말했다.

정동영 통일부 장관은 이날 출근길에 기자들과 만나 남북회담본부에서 통일부 간부들과 경기를 시청했다며 “빗속에서 남북을 응원하는 우리 국민들의 간절한 마음이 느껴졌다”고 말했다. 정 장관은 “우리 수원팀에는 위로의 박수를 (보내고), 그리고 내 고향팀은 우승했으면 좋겠다”며 “응원해 주시고 꼭 우승했으면 좋겠다”고 했다.

내고향과 일본의 도쿄 베르디 베르자의 결승전은 오는 23일 수원종합운동장에서 열린다. 정 장관은 결승전도 참관하지 않을 예정이다.