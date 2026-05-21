쿠팡이츠, 8월까지 ‘무료회원’도 배달비 ‘0원’···비용 부담은 누가 지나

배달 플랫폼 ‘쿠팡이츠’가 유료 멤버십 가입을 하지 않은 ‘일반회원’에게도 무료배달 혜택을 한시 적용한다. 쿠팡 개인정보 유출사태로 이탈한 회원을 다시 확보하려는 전략으로 보인다. 쿠팡이츠는 무료배달에 드는 비용을 전액 부담한다고 밝혔지만, 장기적으론 자영업자와 소비자에게 그 비용이 전가될 거란 지적이 나온다.

쿠팡이츠는 21일 “‘와우회원’을 대상으로 제공하는 ‘배달비 0원’ 혜택을 8월까지 일반회원을 대상으로 확대한다”며 “고유가·고물가 시기 소비 활성화를 지원하고자 한다”고 밝혔다. 와우회원은 월 7890원을 내는 쿠팡 유료회원이다. 쿠팡이츠는 “배달비는 쿠팡이츠가 전액 부담한다”며 “고객은 물가 부담을 덜고, 입점 매장은 추가 비용 없이 매출 기회를 확대할 수 있을 것”이라고 밝혔다.

배달비 무료 혜택은 쿠팡이츠가 운영되는 모든 지역에서 이용이 가능하다. 할인 쿠폰 등과 중복 사용도 가능하다. 앞서 쿠팡이츠는 ‘일반회원 무료배달’ 방안을 지난달 더불어민주당 을지로위원회가 주도하는 배달앱 사회적 대회기구에 상생 방안 중 하나로 내놨다.

쿠팡이츠의 무료배달 확대엔 지난해 개인정보 유출사태로 인한 ‘탈팡(쿠팡 탈퇴)’ 흐름을 되돌려 시장 점유율을 확대하려는 목표가 있어 보인다. 아이지에이웍스의 모바일인덱스를 보면 지난달 쿠팡이츠의 월간 사용자(MAU)는 배달의민족 2340만9882명, 쿠팡이츠 1315만9069명이었다. 1년 전과 비교하면 배달의민족은 7.6% 증가했고, 쿠팡이츠는 26.0% 늘었다.

특히 업계에선 쿠팡이 글로벌 모빌리티 플랫폼 ‘우버’의 한국 배달앱 시장 진출에 사전 대응하려는 목적이 크다는 분석이 나온다. 우버는 최근 배달의민족 운영사 우아한형제들의 모회사인 독일 딜리버리히어로(DH) 지분을 추가 인수하면서 최대주주가 됐다. 쿠팡이츠 입장에선 우버가 한국 배달앱 시장에서 영향력을 키우기 전 배달의민족과의 점유율 격차를 더 줄여놓을 필요가 있다. 쿠팡이츠는 최근 편의점 GS25·CU와 24시간 배달도 시작했다. 앞서 쿠팡이츠는 2024년 3월 와우회원을 대상으로 무료배달을 시작하면서 시장 점유율을 급속도로 늘렸다.

장기적으론 소비자와 소상공인이 무료배달로 인한 비용 부담을 떠안을 수밖에 없다는 비판이 제기된다. 무료배달 확대로 쿠팡이츠는 당분간 막대한 손실이 불가피할 것으로 보인다. 쿠팡이츠가 일단 무료배달로 소비자와 자영업자를 유인한 뒤 향후 그 손실을 입점업체에 전가하고, 입점업체는 배달 주문시 더 높은 가격을 책정하는 ‘이중가격제’로 소비자에게 다시 부담을 떠넘기게 될 거란 얘기다.

12개 단체가 모인 한국소비자단체협의회는 전날 성명에서 “단기적으로 소비자 혜택처럼 보일 수 있으나, 장기적으로는 입점업체 비용 부담 확대, 이중가격 확산, 외식·배달 가격 상승 등으로 이어질 가능성이 커 보인다”며 “쿠팡이츠는 향후 수수료 인상 등으로 입점업체의 배달 서비스 비용 상승 부담을 가중시키지 않겠다는 약속도 함께 제시해야 할 것”이라고 밝혔다.