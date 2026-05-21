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본문 요약

캠핑장 화재 절반 이상은 불씨 방치 등 이용자 과실 때문에 발생하는 것으로 나타났다.

또 전기 연장선은 반드시 선을 끝까지 풀어서 사용해야 하며, 감긴 상태로 장시간 사용할 경우 과열이나 피복 손상으로 화재가 발생할 수 있다고 설명했다.

행안부 관계자는 "캠핑 활동 상당수가 불을 사용하는 만큼 화재 안전관리에 각별히 유의해야 한다"고 말했다.

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캠핑장 화재 원인 58%, ‘불씨 방치·조리 중 부주의’

입력 2026.05.21 14:24

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

캠핑 관련 자료 사진. 이준헌 기자

캠핑 관련 자료 사진. 이준헌 기자

캠핑장 화재 절반 이상은 불씨 방치 등 이용자 과실 때문에 발생하는 것으로 나타났다.

행정안전부는 최근 5년간(2021∼2025년) 봄철 발생한 캠핑장 화재가 80건으로 집계됐다고 21일 밝혔다. 이는 화기 사용이 많은 겨울철 화재 건수(82건)와 비슷한 수준이다.

화재 원인별로는 불씨 방치나 조리 중 부주의 등 이용자 과실이 58%(46건)로 가장 많았다. 이어 접촉 불량 등 전기적 요인 16%(13건), 과열 등에 따른 기계적 요인 5%(4건) 등으로 나타났다.

행안부는 “캠핑장 내 화기 사용 증가에 따라 화재 위험도 커진다”고 설명했다. 캠핑장에서의 주요 활동은 바비큐(38.0%), 요리(19.8%), 모닥불 놀이(17.6%), 휴식(15.6%) 순으로 나타났다.

행안부는 캠핑객이 늘어나는 5월을 맞아 화재 등 안전사고 예방에 각별히 주의해야 한다고 강조했다. 앞서 지난 9일에는 강원 양양의 한 캠핑장 텐트에서 불이 나 이용객이 연기를 흡입해 병원 치료를 받는 사고가 발생했다.

행안부는 캠핑장 이용 전 대피소와 비상통로, 소화기 위치 등을 미리 확인하고 이용자 안전수칙을 숙지해야 한다고 당부했다. 또 전기 연장선은 반드시 선을 끝까지 풀어서 사용해야 하며, 감긴 상태로 장시간 사용할 경우 과열이나 피복 손상으로 화재가 발생할 수 있다고 설명했다.

행안부 관계자는 “캠핑 활동 상당수가 불을 사용하는 만큼 화재 안전관리에 각별히 유의해야 한다”고 말했다.

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