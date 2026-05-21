박찬대 “압도적 승리”·유정복 “진짜 일꾼”…인천 표심 공략

이기붕 개혁신당 후보도 ‘세몰이’

인천시장에 출마하는 더불어민주당 박찬대·유정복 국민의힘·이기붕 개혁신당 후보가 선거운동 첫날인 21일 출정식을 열고 표심공략에 나섰다.

박 후보는 이날 오전 10시 미추홀구 주안동 인천 민주화운동의 상징인 옛 시민회관 쉼터에서 출정식을 열고 압도적인 승리를 다짐했다.

박 후보는 “이번 지방선거는 이재명 정부 출범 후 대한민국의 명운이 걸린 첫 선거”라며 “이재명을 품고 키워 낸 정치 1번지 인천에서 거대한 돌풍을 일으켜 압승을 이끌겠다”고 말했다.

이어 “말만 무성하고 실행력 없는 무능한 시정을 혁신하고, 시민의 팍팍한 살림살이에 넉넉한 풍년이 들게 진짜 민생·경제시장이 되겠다”고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 9시 유 후보는 KTX 송도역에서 출정식을 갖고 선거운동을 시작했다.

유 휴보는 “인천발 KTX가 출발하는 역이 바로 송도역”이라며 “인천에서 대한민국 주요 도시를 1~2시간대에 갈 수 있는, 인천의 역사를 바꾸는 KTX 출발역에서 인천의 역사를 바꾸기 위해 출발한다”고 말했다. 인천발 KTX는 유 후보가 12년 전 인천시장에 처음 출마 당시 제1호 공약이다.

유 후보는 “이번 선거는 진짜를 찾으면 대박이지만, 가짜에 속으면 후퇴한다”며 “위대한 시민과 함께 반드시 승리하고 시민 행복 시대를 이어 가겠다”고 덧붙였다.

이 후보도 이날 오전 8시 연수구 옥련시장 입구에서 천하람 원내대표가 참석한 가운데 출정식을 열고, 남동구 남촌동 농수산물시장과 모래내 시장사거리 등에서 세몰이에 나섰다.

이 후보는 “거대 양당을 선택해 봐야 세월이 도돌이표”라며 “새로운 후보를 선택해야 새로운 결과를 낳는다”고 말했다.