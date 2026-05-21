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인천시장에 출마하는 더불어민주당 박찬대·유정복 국민의힘·이기붕 개혁신당 후보가 선거운동 첫날인 21일 출정식을 열고 표심공략에 나섰다.

박 후보는 이날 오전 10시 미추홀구 주안동 인천 민주화운동의 상징인 옛 시민회관 쉼터에서 출정식을 열고 압도적인 승리를 다짐했다.

박 후보는 "이번 지방선거는 이재명 정부 출범 후 대한민국의 명운이 걸린 첫 선거"라며 "이재명을 품고 키워 낸 정치 1번지 인천에서 거대한 돌풍을 일으켜 압승을 이끌겠다"고 말했다.

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박찬대 “압도적 승리”·유정복 “진짜 일꾼”…인천 표심 공략

입력 2026.05.21 14:26

  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이기붕 개혁신당 후보도 ‘세몰이’

선거 운동 첫날인 21일 박찬대 민주당 인천시장 후보가 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 박찬대 캠프 제공

선거 운동 첫날인 21일 박찬대 민주당 인천시장 후보가 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 박찬대 캠프 제공

인천시장에 출마하는 더불어민주당 박찬대·유정복 국민의힘·이기붕 개혁신당 후보가 선거운동 첫날인 21일 출정식을 열고 표심공략에 나섰다.

박 후보는 이날 오전 10시 미추홀구 주안동 인천 민주화운동의 상징인 옛 시민회관 쉼터에서 출정식을 열고 압도적인 승리를 다짐했다.

박 후보는 “이번 지방선거는 이재명 정부 출범 후 대한민국의 명운이 걸린 첫 선거”라며 “이재명을 품고 키워 낸 정치 1번지 인천에서 거대한 돌풍을 일으켜 압승을 이끌겠다”고 말했다.

이어 “말만 무성하고 실행력 없는 무능한 시정을 혁신하고, 시민의 팍팍한 살림살이에 넉넉한 풍년이 들게 진짜 민생·경제시장이 되겠다”고 덧붙였다.

앞서 이날 오전 9시 유 후보는 KTX 송도역에서 출정식을 갖고 선거운동을 시작했다.

유 휴보는 “인천발 KTX가 출발하는 역이 바로 송도역”이라며 “인천에서 대한민국 주요 도시를 1~2시간대에 갈 수 있는, 인천의 역사를 바꾸는 KTX 출발역에서 인천의 역사를 바꾸기 위해 출발한다”고 말했다. 인천발 KTX는 유 후보가 12년 전 인천시장에 처음 출마 당시 제1호 공약이다.

유 후보는 “이번 선거는 진짜를 찾으면 대박이지만, 가짜에 속으면 후퇴한다”며 “위대한 시민과 함께 반드시 승리하고 시민 행복 시대를 이어 가겠다”고 덧붙였다.

이 후보도 이날 오전 8시 연수구 옥련시장 입구에서 천하람 원내대표가 참석한 가운데 출정식을 열고, 남동구 남촌동 농수산물시장과 모래내 시장사거리 등에서 세몰이에 나섰다.

이 후보는 “거대 양당을 선택해 봐야 세월이 도돌이표”라며 “새로운 후보를 선택해야 새로운 결과를 낳는다”고 말했다.

21일 인천발 KTX 송도역에서 출정식을 가진 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 지지들과 손인사를 하고 있다. 유정복 캠프 제공

21일 인천발 KTX 송도역에서 출정식을 가진 유정복 국민의힘 인천시장 후보가 지지들과 손인사를 하고 있다. 유정복 캠프 제공

21일 연수구 옥련시장 입구에서 이기붕 개혁신당 인천시장 후보가 출정식을 열고 있다.

21일 연수구 옥련시장 입구에서 이기붕 개혁신당 인천시장 후보가 출정식을 열고 있다.

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