[속보]대법 “HD현대중공업, 사내하청 노동자와 단체교섭 의무 없다”

HD현대중공업이 사내하청 노동자의 단체교섭 청구에 응할 의무는 없다고 대법원이 21일 판결했다.

대법원은 사용자의 요건을 규정한 기존 판례를 유지했다.

대법원 전원합의체는 이날 전국금속노동조합 현대중공업지부 사내하청지회가 단체교섭 청구를 받아들이라며 HD현대중공업을 상대로 제기한 소송에서 원고 패소 판결한 원심을 확정했다.