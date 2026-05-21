하반기 서울 지하철 안전도우미 모집···150명 규모 현장접수로 진행

서울교통공사가 ‘2026년 하반기 지하철 안전도우미’ 150명을 모집한다고 21일 밝혔다.

접수는 인터넷 사용이 어려운 신청자들의 사정을 고려해 현장 접수로 진행한다. 현장 접수는 오는 27일부터 6월 2일까지 지하철 5호선 마장역 지하 2층 교양실에서 받는다. 주민등록등본, 가족관계증명서 등 필요 서류를 지참해 방문하면 된다.

지원 요건은 만 18세 이상 근로 능력이 있는 서울 시민으로, 가족 합산 재산(주택·토지·건축물·자동차 등)이 4억9900만원 이하, 가구별 합산 소득이 기준중위소득 85% 이하면 된다.

선발된 하반기 지하철 안전 도우미는 7월 20일부터 12월 31일까지 주요 혼잡 역사에 배치돼 퇴근 시간대 시민 동선 관리, 역사 순찰, 안전 업무 지원 등을 한다.

근무 시간은 오후 4시부터 10시까지 하루 6시간이며, 주 5일 근무다. 보수는 시간당 1만320원을 적용한다. 한달 주 5일 근무시 세전 월 166만5000원 안팎이다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “서울지하철의 안전을 현장에서 지키는 의미 있는 업무를 수행하는 지하철 안전도우미 채용에 시민 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.