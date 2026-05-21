평소 꾸준히 ‘이것’ 해두면 자궁경부암 발병 후 생존율 높일 수 있다









자궁경부암 진단 전 꾸준한 운동을 하며 신체활동량이 많았던 환자는 암 발병 후에도 사망 위험이 낮다는 연구 결과가 나왔다.

삼성서울병원 산부인과 이유영·서준형 교수, 숭실대 정보통계보험수리학과 한경도 교수 연구팀은 자궁경부암 환자의 진단 이전 신체활동과 사망률의 연관성을 분석해 ‘국제부인암학회지(International Journal of Gynecological Cancer)’에 발표했다고 21일 밝혔다. 연구진은 국가 암 빅데이터를 활용해 2012~2017년 해당 질환을 진단받은 환자 중 진단 전 1년 이내 건강검진 이력이 있는 19~79세 여성 8833명을 분석했다.

자궁경부암은 자궁의 입구(경부)에 발생하는 여성 생식기 암으로, 인유두종 바이러스(HPV) 감염이 주된 발병 원인으로 꼽힌다. 정기 검진과 백신 접종을 통해 조기 발견과 예방이 가능하다. 분석 대상 환자 중에선 진단 당시 암의 확산 정도가 발생 부위에 국한된 초기 단계의 환자가 5728명(64.9%)으로 가장 많았고, 국소 진행과 원격 전이 단계가 각각 2091명(23.7%), 439명(5.0%)으로 집계됐다.

연구 결과, 암 진행 단계가 초기일 경우 신체활동 수준이 높을수록 사망 위험이 낮아지는 연관성이 나타났다. 이 환자군 중 고강도 운동을 수행한 경우 사망 위험이 36% 감소했으며, 규칙적인 운동 습관을 가진 경우에는 38%까지 줄었다. 전체 환자에게선 신체활동 수준과 사망 위험 사이에 통계적 연관성이 확인되지 않았지만 신체활동을 통한 주간 총 에너지 소비량이 많을수록 사망 위험이 낮아지는 경향은 확인됐다. 특히 초기 환자군에선 신체활동량이 많을수록 사망 위험이 43%까지 유의미하게 낮아졌으나, 암이 국소 진행 또는 원격 전이 단계인 경우에는 이런 연관성이 유의미하게 나타나지 않았다.

연령별로는 신체활동량이 많을수록 사망 위험이 줄어드는 경향이 65세 이상 고령 환자에게 더욱 두드러졌다. 연구진은 고령 환자일수록 질병과 스트레스 등 위기가 닥쳤을 때 이를 극복하기 위해 신체가 동원할 수 있는 예비 능력이 낮기 때문에 평소의 운동 습관이 암 진단 뒤의 예후에 더 크게 반영된 결과라고 설명했다.

이유영 교수는 “자궁경부암 환자의 생존율 차이를 이해하는 데 있어 진단 이전 신체활동이 중요한 요인일 수 있다”며 “특히 초기 환자나 고령 환자에서는 평소 신체활동 관리가 예후 개선의 중요한 축이 될 수 있다”고 말했다. 서준형 교수는 “이번 연구는 진단 이전 신체활동이 자궁경부암 환자의 생존율과 연관될 수 있음을 보여주는 근거를 제시했다”며 “다만 이러한 효과는 초기 병기이면서 고령인 환자에서 선택적으로 확인됐다”고 말했다.