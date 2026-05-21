트럼프 “이란과 협상 마지막 단계”···네타냐후 이란전 ‘협상 의향서’에 격분

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 협상이 진전되고 있다면서도 결렬될 경우 군사 행동이 재개될 수 있다고 경고했다. 미국과 이란의 대화가 이어지는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국과 이란의 종전 협상에 강한 불만을 표하며 충돌하고 있는 것으로 전해졌다.

20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 관해 “며칠을 더 기다릴 수 있다”면서도 “원하는 답을 얻지 못하면 상황이 매우 빠르게 악화될 것”이라고 말했다. 이는 협상 결렬 시 군사 행동에 나설 의지가 있음을 시사한 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 미 해안경비대사관학교 졸업식에서 연설 중 “우리는 이란 문제에 마지막 단계에 와 있다”며 “합의를 하거나, 혹은 우리가 다소 거친 일을 하게 될 것”이라고 말했다. 그러면서 “이상적으로는 많은 사람이 죽는 것보다 적은 사람이 죽는 편을 원한다. 어느 쪽이든 우리는 그렇게 할 수 있다”고 덧붙였다.

이날 미 온라인 매체 액시오스는 네타냐후 총리가 전날 트럼프 대통령과의 통화에서 협상 진행 과정을 비판하며 교전을 재개해야 한다고 주장했다고 전했다.

소식통에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 중재국들이 미국과 이란의 서명을 받기 위한 ‘의향서’를 준비 중이라고 말했다. 이 의향서에는 전쟁을 공식적으로 종식하고 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방 등의 사안을 논의하는 30일간 협상을 시작한다는 내용이 담겼다.

네타냐후 총리는 이란과의 협상에 회의적이며 이란의 정권과 군사력을 약화시키기 위해 공격을 재개해야 한다는 입장이다. 한 미국 소식통은 “네타냐후 총리가 (트럼프 대통령과) 통화 후 매우 화를 냈다”고 말했다. 야코브 아미드로르 전 이스라엘 국가안보보좌관은 “미국이 이란의 모든 농축 우라늄을 이전하고 핵 시설을 해체하는 내용의 합의를 이끌어낸다면 이스라엘 입장에서는 좋은 합의”라며 “만약 그렇지 않은 합의라면 이스라엘은 그것을 막기 위해 가능한 모든 것을 다할 것”이라고 월스트리트저널에 말했다.

이날 트럼프 대통령은 네타냐후 총리와의 전날 통화에 관한 질문에 “그는 내가 원하는 것은 뭐든지 할 것”이라 답했다.

이란 정부는 21일 미국으로부터 새로운 종전 협상안을 전달받아 검토하고 있다고 밝혔다. 이란 관영 매체 누르뉴스에 따르면 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “이란의 14개 조항 원안을 바탕으로 여러 차례 메시지 교환이 이뤄졌다”며 “미국 측의 의견을 전달받았으며 이를 검토 중”이라고 말했다.

마수드 페제시키안 이란 대통령은 “우리 쪽에서는 모든 길이 여전히 열려 있다”며 “강압을 통해 이란을 항복시키려는 것은 환상일 뿐”이라고 엑스에 썼다.

한편 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권을 확대하고 있다. 이란 페르시아만해협청(PGSA)은 이날 엑스를 통해 호르무즈 해협에 대한 새 통제 구역을 발표했다. PGSA는 설정한 통제 구역 지도를 게시하며 “호르무즈 해협을 통과하기 위해서는 해당 기관의 허가가 필요하다”고 썼다. 이란 이슬람혁명수비대는 이날 지난 24시간 동안 유조선과 상선 26척이 당국의 승인을 받아 호르무즈 해협을 통과했다고 밝혔다.

하지만 양측이 주요 쟁점에서 이견을 좁혔는지는 확실하지 않은 상황이다. 한 지역 소식통은 최근까지도 이란이 핵심 요구 사항에서 물러서지 않았으며 이란의 핵 프로그램 및 동결 자산과 관련된 문제들이 해결되지 않았다고 CNN에 말했다.