유권자 73.6% “지방선거서 반드시 투표”…선관위, 유권자의식조사

사전투표 의향 39.4%

6·3 지방선거를 앞두고 전국 유권자의 73.6%가 “반드시 투표하겠다”고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 21일 나왔다. 투표 참여 의향이 있는 유권자 중 사전투표일에 투표할 것이라고 응답한 사람은 39.4%로 집계됐다.

중앙선관위는 이날 지난 11~12일 전국 만18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 실시한 유권자 의식조사 결과 응답자의 73.6%가 “반드시 투표할 것”이라고 답했다고 밝혔다.

이는 최근 실시한 세 차례의 지방선거 당시 의식조사 중 가장 높은 수치다. 2022년 8회 지방선거 당시는 69.8%, 2018년 7회 지방선거 당시는 70.9%로 각각 집계됐다

이번 조사 결과를 연령대별로 보면 60대와 70대 이상이 각각 82.7%로 가장 높았다. 50대(78.8%), 40대(74.0%), 30대(67.8%) 순이었다. 만18~29세 이하는 51.2%로 가장 낮았다.

이번 선거에 ‘관심 있다’는 응답은 78.3%로, 2022년 지방선거 당시 조사 결과(77.9%)보다 0.4%포인트 높았다.

투표 참여 의향이 있는 유권자 중 ‘사전투표일에 투표할 것’이라고 응답한 사람은 39.4%로 나타났다. 2022년 지방선거(45.2%)와 2024년 총선(41.4%) 당시 조사 결과보다는 낮은 수치다.

사전투표를 하려는 이유로는 ‘사전투표가 편리해서’가 39.6%로 가장 많았다. ‘사전투표일에 미리 투표하고 선거일에 다른 용무를 보려고’(26.4%), ‘선거일에 근무, 출장 등 부득이한 사정으로 투표할 수 없어서’(15.6%) 등이 뒤를 이었다.

유권자들은 지방자치단체장을 선택하는 기준으로 정책·공약(26.5%)을 최우선으로 꼽았다. 이어 능력·경력(25.6%), 소속 정당(22.8%), 도덕성(16.9%) 순이었다.

이번 조사는 중앙선관위가 한국갤럽에 의뢰해 전화면접(CATI) 방식으로 실시됐다. 표본은 무선전화 가상번호(89.8%)와 유선전화 RDD(10.2%)를 활용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.