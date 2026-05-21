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6·3 지방선거를 앞두고 전국 유권자의 73.6%가 "반드시 투표하겠다"고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 21일 나왔다.

투표 참여 의향이 있는 유권자 중 사전투표일에 투표할 것이라고 응답한 사람은 39.4%로 집계됐다.

중앙선관위는 이날 지난 11~12일 전국 만18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 실시한 유권자 의식조사 결과 응답자의 73.6%가 "반드시 투표할 것"이라고 답했다고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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유권자 73.6% “지방선거서 반드시 투표”…선관위, 유권자의식조사

입력 2026.05.21 14:49

수정 2026.05.21 15:00

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  • 이예슬 기자

  • 기사를 재생 중이에요

사전투표 의향 39.4%

제9회 지방선거 투표일을 보름 앞둔 지난 19일 서울시선거관리위원회는 서울 종로구 혜화역 승강장에 투표 독려 광고판을 게시했다. 강윤중 선임기자

제9회 지방선거 투표일을 보름 앞둔 지난 19일 서울시선거관리위원회는 서울 종로구 혜화역 승강장에 투표 독려 광고판을 게시했다. 강윤중 선임기자

6·3 지방선거를 앞두고 전국 유권자의 73.6%가 “반드시 투표하겠다”고 답했다는 중앙선거관리위원회의 조사 결과가 21일 나왔다. 투표 참여 의향이 있는 유권자 중 사전투표일에 투표할 것이라고 응답한 사람은 39.4%로 집계됐다.

중앙선관위는 이날 지난 11~12일 전국 만18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 실시한 유권자 의식조사 결과 응답자의 73.6%가 “반드시 투표할 것”이라고 답했다고 밝혔다.

이는 최근 실시한 세 차례의 지방선거 당시 의식조사 중 가장 높은 수치다. 2022년 8회 지방선거 당시는 69.8%, 2018년 7회 지방선거 당시는 70.9%로 각각 집계됐다

이번 조사 결과를 연령대별로 보면 60대와 70대 이상이 각각 82.7%로 가장 높았다. 50대(78.8%), 40대(74.0%), 30대(67.8%) 순이었다. 만18~29세 이하는 51.2%로 가장 낮았다.

이번 선거에 ‘관심 있다’는 응답은 78.3%로, 2022년 지방선거 당시 조사 결과(77.9%)보다 0.4%포인트 높았다.

투표 참여 의향이 있는 유권자 중 ‘사전투표일에 투표할 것’이라고 응답한 사람은 39.4%로 나타났다. 2022년 지방선거(45.2%)와 2024년 총선(41.4%) 당시 조사 결과보다는 낮은 수치다.

사전투표를 하려는 이유로는 ‘사전투표가 편리해서’가 39.6%로 가장 많았다. ‘사전투표일에 미리 투표하고 선거일에 다른 용무를 보려고’(26.4%), ‘선거일에 근무, 출장 등 부득이한 사정으로 투표할 수 없어서’(15.6%) 등이 뒤를 이었다.

유권자들은 지방자치단체장을 선택하는 기준으로 정책·공약(26.5%)을 최우선으로 꼽았다. 이어 능력·경력(25.6%), 소속 정당(22.8%), 도덕성(16.9%) 순이었다.

이번 조사는 중앙선관위가 한국갤럽에 의뢰해 전화면접(CATI) 방식으로 실시됐다. 표본은 무선전화 가상번호(89.8%)와 유선전화 RDD(10.2%)를 활용했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고.

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