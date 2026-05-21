포스코 무료 급식소 개소 22주년···흑백요리사 급식대가와 특식 나눔

하루 평균 903명, 누적 416만명 지원

포스코가 홀로 사는 노인과 장애인 등 결식 우려 이웃을 위해 운영하는 무료 급식소 ‘나눔의 집’이 21일 개소 22년을 맞았다.

포스코는 ‘나눔의 집’ 개소 22주년을 맞아 21일 경북 포항 남구 송도동 송림노인복지관에서 특별 배식 봉사를 진행했다고 밝혔다. 송도동은 포항제철소 제강부가 1994년부터 자매결연을 한 곳이다.

이날 이희근 포스코 사장이 직접 배식했고, 요리 프로그램 <흑백요리사>의 ‘급식대가’ 이미영 셰프도 특식을 만들어 동참했다.

2004년 시작해 현재 포항(해도·송도·제철)과 광양(광영·태인) 지역에서 운영 중인 5개의 ‘나눔의 집’은 지난 22년간 하루 평균 약 903명, 누적 416만명에게 밥을 제공했다.

포스코는 단순한 결식 예방과 영양 불균형 완화를 넘어, 지역 주민들이 서로 안부를 묻고 소통하는 ‘사랑방’이자 든든한 ‘쉼터’로 지역사회의 구심점 역할도 하고 있다고 설명했다.

이 사장은 “22년 동안 포스코가 지역사회와 나눔의 온기를 이어올 수 있었던 것은 우리 이웃들의 변함없는 신뢰 덕분”이라며 “앞으로도 포스코는 지역사회의 든든한 울타리로서 나눔의 가치를 실천하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.

이 셰프는 “음식은 단순히 배를 채우는 것을 넘어, 사람과 사람을 잇는 따뜻한 마음이라고 생각한다”며 “포스코 임직원들과 함께 어르신들께 정성 어린 식사를 대접하며 나눔의 가치를 다시 한번 되새길 수 있었다”고 전했다.