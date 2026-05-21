햇빛으로 키우는 ‘RE100 감귤’ 나온다···재생에너지로 하우스 자급자족 농가 보급 ‘첫발’

태양광 발전·전력 저장 장치 시설 농가 대상 ‘RE100 감귤’ 시설 보급

감귤 하우스 운영에 필요한 전력을 햇빛으로 직접 생산해 쓰는 ‘RE100 감귤’ 시설 보급 사업이 첫발을 뗐다.

제주도농업기술원 서귀포농업기술센터는 서귀포시 농가 1곳을 대상으로 ‘태양광·에너지저장장치(ESS) 연계 재생에너지 100%(RE100) 감귤생산모델 시범사업’을 추진한다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 감귤하우스에 태양광 발전설비(6kW)와 에너지저장장치(20kW급)를 설치해 하우스 운영에 필요한 전력을 외부전력망이 아닌 자체 생산한 재생 에너지로 공급하는 것을 핵심으로 한다.

낮 동안 생산된 전력은 하우스 가동에 즉시 사용된다. 쓰고 남은 잉여 전력은 에너지저장장치에 저장된 뒤 야간에 환풍기와 자동 개폐기 등 주요 설비의 안정적인 가동에 활용된다.

서귀포농업기술센터는 이번 사업을 통해 전력 사용량 변화와 에너지 절감, 탄소 배출 저감 효과 등을 종합적으로 분석해 제주형 ‘RE100 감귤’ 생산모델을 구축할 예정이다.

올해 초 도농업기술원은 자체 운영하는 감귤 하우스에서 재생에너지만을 이용한 ‘RE100 감귤’ 생산에 성공한 바 있다. 감귤 재배 전 과정에서 기존 전기를 끌어다 쓰지 않고 태양광 발전, 공기열 히트펌프, 에너지저장장치 등 재생에너지 설비만을 활용했고, 이후 재생에너지 100% 사용에 대한 검증과 인증을 완료했다.

도농업기술원은 올해 서귀포시 농가 이외에도 제주시 농가 1곳 등 모두 2개 농가에 이 모델을 우선 보급한다. 향후 하우스에 쉽게 부착할 수 있는 ‘필름형 태양광 발전 시설’ 연구 개발도 이어갈 방침이다.

최근 기후변화로 하우스 내 환기, 자동화 장비 가동이 늘면서 농가의 전력 사용과 전기요금 부담이 커진 만큼 전력을 자급자족하는 사업 모델에 대한 농가의 관심 역시 클 것으로 기대된다.

앞서 제주도는 지난해 재생에너지를 100% 사용한 ‘RE100 달걀’, ‘RE100 우유’ 를 생산하는 등 다양한 농·축산 분야에서 에너지 전환을 시도하고 있다.

강지호 서귀포농업기술센터 농촌지도사는 “이번 사업은 감귤 시설 재배 현장에 재생에너지 활용 체계를 적용하는 시범 단계라는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.