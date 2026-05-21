“잠정합의는 무효” “파업제한법 제정해야”···삼성전자 노사 합의에도 주주단체 반발 계속

삼성전자 주주단체가 노사의 ‘영업이익 12% 성과급’ 잠정 합의안은 위법이라며 법적 대응을 예고했다.

대한민국 주주운동본부는 21일 오전 서울 용산구 이재용 회장 자택 앞에서 집회를 열고 “잠정 합의안은 상법상 강행규정 위반이며, 주주총회 결의 없는 자본분배 합의는 법률상 무효임을 엄중히 통지한다”고 밝혔다.

민경권 대한민국 주주운동본부 대표는 “(전날) 이재명 대통령 발언처럼 현행 체계에서는 노동자들이 이익 공유를 요구할 수 없다”며 “1%든 100%든 (이익 공유) 주장 자체가 현행 체계에서 원칙적으로 어긋난다”고 주장했다. 지난 20일 이재명 대통령은 청와대 국무회의에서 “영업이익에 대해 이익을 배분받는 것은 투자자, 주주가 하는 것이다”고 말했다.

삼성전자 노사는 전날 밤 늦게 ‘임금 및 단체 협약’에 잠정 합의했다. 노조는 “총파업은 추후 별도 지침 시까지 유보한다”고 밝혔다. 잠정 합의안에 따르면 기존 성과급 체계는 유지되고 DS부문에 대한 특별경영성과급이 새롭게 만들어진다. 특별경영성과급은 노사 합의로 선정한 사업성과의 10.5%를 재원으로 회사가 정한 조건에 따라 세후 전액을 자사주로 지급된다. 지급률 상한은 따로 두지 않는다.

민 대표는 “상점에 주인(주주)과 지배인(경영진), 점원(노동자)이 있는데 지배인이 주인 허락도 없이 점원에게 성과급을 주겠다고 합의하는 게 말이 되느냐”며 “합의 과정에서 주주들에게는 어떠한 공지나 의견 수렴이 없었다”고 주장했다.

집회에 참여한 김씨(43)도 “주주가 소외됐다”며 집회 참여 이유를 말했다. 이날 집회에는 삼성전자 주주 5명이 참가했다. 전날 협상이 타결된 데다 오전부터 내린 비로 인해 주최 측 예상보다 참여 인원이 적었다.

민 대표는 “법원에서 이번 합의가 위법인지 판단을 받아볼 것이다”라며 “조합원 찬반 투표 결과가 발표되는 즉시 네이버 카페와 소액주주 플랫폼 ‘액트(ACT)’ 등에 결집한 주주들과 함께 이사회 결의 무효확인의 소, 단체협약 효력정지 가처분, 주주대표소송 등 법적 절차를 밟겠다”고 말했다.

이날 주주행동실천본부도 서울 용산구 한강진역 1번 출구 앞에서 집회를 열고 이른바 ‘파업제한법’ 제정을 요구했다.

주주행동실천본부는 “긴급조정권은 노동권 침해가 절대로 될 수 없고, 구국의 결단이라고 생각한다”며 “납기일이 생명인 산업의 특성을 고려해서, 반도체 산업에 한해 파업을 제한할 수 있는 법을 만들어달라”고 말했다. 이들은 이번 합의안에 대해 “연봉 3000만원 미만 노동자의 20년치 월급을 받아가는 것은 다른 산업에도 좋지 않은 영향이 갈 것”이라고 말했다.

전국삼성전자노동조합(전삼노)도 이날 오전 이 회장 자택 앞에서 25일간 이어가던 천막농성을 중단하고 철수했다. 삼성전자 노조는 이달 22일 오후 2시부터 27일 오전 10시까지 잠정 합의안에 대한 조합원 찬반투표를 실시한다.