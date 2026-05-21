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“순례자들 발 묶일라”···트럼프 이란 공격 재개 직전 보류 배경엔 이슬람 성지순례 ‘하지’

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도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일로 예정됐던 이란에 대한 군사 작전을 보류한 배경에 이슬람 성지순례인 '하지'가 있었다는 보도가 나왔다.

중동 전문 매체 미들이스트아이는 트럼프 대통령의 군사 작전 중단 지시가 '하지 기간 전쟁을 재개해서는 안 된다'는 걸프 지역 동맹국과 백악관 참모진들의 경고를 받은 뒤에 이뤄졌다고 20일 보도했다.

보도에 따르면, 이들은 하지를 앞두고 군사 작전을 재개할 경우 성지순례객 수십만명의 발이 묶여 트럼프 행정부에 대한 전 세계 이슬람교도들의 평판이 악화할 수 있다고 경고했다.

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“순례자들 발 묶일라”···트럼프 이란 공격 재개 직전 보류 배경엔 이슬람 성지순례 ‘하지’

입력 2026.05.21 15:12

수정 2026.05.21 15:15

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  • 최민지 기자

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한 무리의 이슬람교도들이 21일(현지시간) 사우디아라비아 메카의 알누르 산(빛의 산)에서 기도를 올리고 있다. 무슬림들은 이슬람교 창시자인 무함마드가 이 산의 히라 동굴에서 첫 계시를 받았다고 믿는다. 메카|로이터연합뉴스

한 무리의 이슬람교도들이 21일(현지시간) 사우디아라비아 메카의 알누르 산(빛의 산)에서 기도를 올리고 있다. 무슬림들은 이슬람교 창시자인 무함마드가 이 산의 히라 동굴에서 첫 계시를 받았다고 믿는다. 메카|로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 19일(현지시간)로 예정됐던 이란에 대한 군사 작전을 보류한 배경에 이슬람 성지순례인 ‘하지’(Hajj)가 있었다는 보도가 나왔다.

중동 전문 매체 미들이스트아이는 트럼프 대통령의 군사 작전 중단 지시가 ‘하지 기간 전쟁을 재개해서는 안 된다’는 걸프 지역 동맹국과 백악관 참모진들의 경고를 받은 뒤에 이뤄졌다고 20일 보도했다.

보도에 따르면, 이들은 하지를 앞두고 군사 작전을 재개할 경우 성지순례객 수십만명의 발이 묶여 트럼프 행정부에 대한 전 세계 이슬람교도들의 평판이 악화할 수 있다고 경고했다.

하지란 이슬람 5대 의무 중 하나로, 건강과 재정 여건을 갖춘 이슬람교도라면 살아있는 동안 한 번은 반드시 성지인 메카를 찾아야 한다는 것이다. 사우디아라비아의 도시인 메카는 이슬람교 창시자인 무함마드가 태어난 곳이다. 매년 100만명의 이슬람교도가 성지순례를 위해 메카를 찾는다.

올해 하지는 오는 24일 시작되며 6일간 이어질 예정이다. 이미 성지순례객 수십만명이 메카 방문을 위해 사우디에 도착한 상태다. 미들이스트아이는 “하지 기간 군사 공격은 대규모 이동에 엄청난 문제를 초래할 수 있다”며 “이 문제는 카타르와 아랍에미리트연합(UAE) 같은 걸프 지역 내 항공 허브는 물론 많은 순례객이 출발하는 남아시아 및 동아시아 국가까지 확장된다”고 지적했다.

트럼프 대통령은 지난 18일 SNS를 통해 “내일(19일)로 예정돼 있던 이란 공격을 2~3일간 중단하기로 했다”며 “카타르와 사우디아라비아, UAE 정상들의 요청이 있었다”고 밝혔다. 종전 협상안을 두고 미국과 이란 간 교착 상태가 길어지며 무력 충돌 가능성이 제기되던 시기였다. 이후 양국은 수정된 협상안을 주고받은 뒤 현재 검토 작업 중이다.

다만 성지 순례가 끝나면 공격이 다시 시작될 가능성이 있다고 미들이스트아이는 전망했다. 매체는 “보도 내용을 확인해 준 걸프 지역 고위 관리 2명과 미국 고위 관리 1명 모두 하지 기간이 끝난 뒤 몇 주 안에 전쟁이 재개될 것으로 예상했다”고 전했다.

한 이슬람교도가 21일(현지시간) 사우디아라비아 메카의 알누르 산을 오르기 위해 고양이 잠들어있는 바위 사이를 이동하고 있다.

한 이슬람교도가 21일(현지시간) 사우디아라비아 메카의 알누르 산을 오르기 위해 고양이 잠들어있는 바위 사이를 이동하고 있다.

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