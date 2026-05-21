CJ올리브영, 미국 첫 오프라인 매장 개점

CJ올리브영이 미국 본토에 첫 오프라인 매장을 열고 세계 최대 뷰티 시장 공략에 나선다.

21일 CJ올리브영에 따르면 오는 29일 미국 캘리포니아주 패서디나 콜로라도대로 58번지에 ‘올리브영 패서디나점(OLIVE YOUNG Pasadena)’을 연다. 미국 전용 온라인몰도 같은 날 공식 론칭한다.

패서디나점은 약 400개 뷰티·웰니스 브랜드의 상품 5000여 종을 선보인다. 국내 올리브영에서 인기를 검증한 K뷰티 브랜드와 북미 시장 반응이 높은 브랜드, 미국 현지 트렌드를 반영한 글로벌 브랜드를 균형있게 구성한 것이 특징이다.

매장은 고객이 새로운 브랜드와 상품을 발견하고 자신에게 맞는 제품을 경험할 수 있도록 꾸몄다. 히알루론산·PDRN 등 K뷰티 대표 성분을 중심으로 한 탐색형 매대와 기능성 스킨케어 제품과 연계한 괄사·패치 등 미용소품 진열 공간도 마련했다.

클렌징 제품을 직접 사용해볼 수 있는 체험형 공간과 토너 패드·선케어 테스트존은 물론 피부·두피 진단 서비스와 K-뷰티 스킨케어 루틴 컨설팅 서비스도 준비했다. 매장 입구에는 K뷰티 브랜드 1곳을 집중 소개하는 전용 매대를 운영해 신제품 체험과 브랜드 마케팅도 지원할 계획이다.

올리브영은 패서디나점 개점과 함께 미국 전용 온라인몰을 동시 오픈한다. 오프라인 매장에서의 경험이 온라인 구매와 재구매로 이어지는 옴니채널 전략 기반을 구축하기위해서다. 미국 온라인몰은 35달러 이상 구매 시 무료배송 혜택을 제공, 기존 글로벌몰 무료배송 기준인 60달러보다 낮췄다.

배송기간은 캘리포니아주 블루밍턴에 구축한 현지 물류센터를 활용해 기존 5~7영업일에서 절반 수준으로 단축할 예정이다.

올리브영은 향후 LA와 캘리포니아 등 미국 서부 지역을 시작으로 중남부와 뉴욕 등 동부 핵심 상권까지 오프라인 거점을 확대해 나간다는 방침이다.

올리브영 관계자는 “국내에서 명실상부한 ‘K뷰티 쇼핑 성지’이자 ‘방한 관광 랜드마크’로 자리 잡은 올리브영이 글로벌 핵심 거점인 미국에 첫발을 내딛게 됐다”며 “과거 소수의 대형·해외 브랜드 중심이던 뷰티 시장에서 수많은 중소 브랜드를 발굴해 27년간 함께 성장해 온 것처럼 해외 시장에 K뷰티와 K라이프스타일이 깊숙이 안착하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.