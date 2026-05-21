비싸고 불편한 정장형 교복···생활형보다 평균가 11만원 높아

전국 중·고교 교복 착용 학교 10곳 중 6곳은 정장형과 생활형 교복을 함께 운영하고 있는 것으로 나타났다. 정장형 교복 평균 낙찰가는 생활형보다 11만원 이상 비쌌고, 스마트·엘리트 등 이른바 ‘4대 브랜드’ 점유율은 약 70%에 달했다.

교육부는 21일 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의에서 이 같은 내용의 ‘교복비 전수조사 결과 및 향후 계획’을 공개했다. 앞서 교육부는 교복비 고가 논란이 이어지자 전국 중·고교 5687곳을 대상으로 교복 운영 실태 전수조사를 실시했다.

조사 결과 전국 중·고교의 교복 착용률은 95.6%로 집계됐다. 전체 5437개 학교 학생들이 교복을 착용하고 있었으며, 이 중 96.3%는 학교가 업체 선정과 계약을 맡는 학교주관 구매제도에 참여하고 있었다.

교복 유형은 정장형과 생활형을 함께 운영하는 학교가 60.5%로 가장 많았다. 정장형만 운영하는 학교는 26.0%, 생활형만 운영하는 학교는 13.5%였다.

정장형과 생활형의 가격 차이는 뚜렷했다. 정장형 교복 평균 낙찰가는 26만5753원으로 생활형 평균 낙찰가(15만2877원)보다 11만원 이상 높았다. 품목별 평균 단가 역시 정장형이 전반적으로 더 비쌌다. 예컨대 정장형 동복 하의 평균 가격은 6만3782원이었지만 생활형 동복 하의는 5만491원이었다.

학교별 교복 구성 차이도 컸다. 품목 수는 최소 1개에서 최대 16개까지 다양했고 평균은 7개였다. 교육부는 “지역·학교별로 교복 품목 수와 단가 편차가 크다”며 “추가 구매 가능성이 높은 품목 가격이 높게 책정되는 등 품목별 가격 불합리성이 존재한다”고 설명했다.

교복 고가 논란의 원인으로 지목돼 온 브랜드 쏠림 현상도 확인됐다. 교복을 착용하는 전국 학교 가운데 67.8%(3687개교)는 스마트·엘리트 등 이른바 ‘4대 브랜드’ 제품을 구매하고 있었다.

교육부는 이달 중 시·도교육청과 교육부 누리집에 전수조사 결과를 공개하고, 다음 달부터는 각 학교 누리집에도 교복 유형과 품목별 단가, 구매 방식 등을 공개하도록 할 계획이다. 또 오는 9월부터 학교알리미 공시 항목에 ‘1인당 교복 지원금액’, ‘업체 현황’, ‘품목별 단가’ 등을 추가하기로 했다.

앞서 최교진 교육부 장관은 지난 12일 국무회의에서 바지·후드 점퍼·티셔츠 등 생활복 5종에 상한가를 적용하는 내용을 담은 ‘교복 가격 안정화 추진 방안’을 보고한 바 있다.