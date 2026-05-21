반도체 호황에 ‘상위 10개 기업’ 수출 쏠림 사상 처음 50% 넘어…대·중소 온도차 커

지난 1분기 상위 10대 기업의 수출액 비중이 역대 처음으로 50%를 넘어섰다. 중견·중소기업의 수출은 10% 안팎 늘어나는 데 그치면서 대기업과 중견·중소와의 온도차는 갈수록 커지고 있다.

국가데이터처가 21일 발표한 ‘1분기 기업특성별 무역통계(잠정)’을 보면 1분기 수출액은 1년 전보다 37.8% 늘어난 2199억달러로 역대 최대치를 기록했다. 반도체 수출액이 785억달러를 기록해 전년 동기 대비 139.1% 늘면서 역대 최대 증가율을 보인 영향이다.

전체 수출액에서 10대 기업 수출액이 차지하는 비중을 뜻하는 ‘상위 10대 기업 수출 무역집중도’는 50.1%로 집계됐다. 2015년 통계 집계 이래 사상 처음으로 절반을 넘어선 것이다. 1년 전보다 13.5%포인트 늘었고, 전분기보다도 6.7%포인트 늘었다.

‘상위 100대 기업 무역집중도’도 73.4%로 집계돼 마찬가지로 역대 최대치를 기록했다. 대기업의 수출 영향력이 더욱 커졌다는 뜻이다.

기업 규모별로 보면 대기업 수출액은 1년 전보다 52.9% 늘어 역대 최고 증가율을 기록했다. 반면 중견기업(7.4%)·중소기업(10.7%)은 수출이 10% 안팎 늘어나는 데 그쳤다.

지난 4분기만 해도 대기업과 중소기업의 수출 증가율 격차는 0.5%포인트에 불과했지만, 1분기엔 42.2%포인트까지로 차이가 크게 벌어졌다.

특히 대기업의 대미수출은 1년 전보다 53.2% 증가했으나 반면 중견(-3%)과 중소(-0.9%)기업은 수출이 오히려 줄었다.

종사자 규모별로도 250인 이상 업체 수출은 43.8% 증가한 반면, 10∼249인 업체(12.0%)와 1∼9인 업체(11.8%)는 10%대 증가에 그쳤다.

데이터처 관계자는 “반도체의 수출 규모가 워낙 컸기 때문”이라고 설명했다.