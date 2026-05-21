“토건·불통 시정 멈춰야”···조지훈·강성희 전주시장 후보 ‘생태도시 전환’ 정책 협약

지방선거 국면에서 상대적으로 주목받지 못했던 기후·환경 의제가 전주시장 선거의 주요 쟁점으로 떠올랐다.

전북환경운동연합은 21일 전주에너지센터에서 조지훈 더불어민주당 후보·강성희 진보당 후보와 ‘기후환경 정책 간담회 및 협약식’을 열고 지속가능한 생태도시 조성을 위한 5대 분야 13개 과제를 제안했다.

이번 제안은 개발과 교통, 정쟁 중심으로 흐르던 선거 구도 속에서 기후위기 대응과 생태도시 전환 문제를 공론장으로 끌어올리기 위해 마련됐다.

유남희 전북환경운동연합 공동대표는 이날 “지난 민선 8기 전주시정은 불통 행정으로 민관협치가 무너졌고, 기후환경과 재정 건전성 측면에서도 퇴행이 반복됐다”고 비판했다. 이어 “민선 9기에서는 자동차 중심 도로 개설과 한옥마을 케이블카, 건지산 민간특례 아파트 개발 등 낡은 토건사업을 전면 재검토해야 한다”며 “민주적 숙의 과정을 통해 도시계획을 새롭게 수립해야 한다”고 촉구했다.

이정현 공동대표는 발제를 통해 도시공원 공공성 강화와 수생태계 복원, 지속가능한 도시계획, 탄소중립 전환도시, 관광 패러다임 전환 등 5대 분야 핵심 의제를 제시했다.

전북환경운동연합은 우선 덕진공원과 건지산의 국가도시공원 지정 추진, 민간특례사업 재검토 등을 통해 도시 녹지의 공공성을 강화해야 한다고 주장했다. 또 자연기반관리 기법을 활용한 전주천·삼천 자연성 회복, 아중호수 두꺼비 로드킬 저감, 만경강 신천습지 보호구역 지정 등 수생태계 복원 방안도 제안했다.

이와 함께 전주시 나무권리 선언과 체계적인 가로수 관리 체계 구축, 환경오염을 유발하는 난개발 방지를 위한 조례 정비, 공공주차장 태양광 확대, 종이팩 자원순환 모델 구축 등 탄소중립 정책도 과제로 제시됐다.

관광 정책과 관련해서는 생태 감수성을 높이는 ‘생태숲동물원 시즌2’ 조성과 한옥마을 케이블카 대안 마련, ‘쓰레기 없는 축제 시스템’ 도입 등을 요구했다.

조지훈·강성희 후보는 일방적인 행정 추진이 지역사회 갈등을 키워왔다는 데 공감하며 시민과 전문가가 참여하는 사전 협의 구조와 풀뿌리 자치 확대 필요성을 강조했다. 두 후보는 전주천 수달과 도시숲 보전의 의미를 담아 제작된 한지 협약패에 서명하며 당선 시 기후·환경 의제를 시정의 핵심 가치로 삼겠다고 밝혔다.

문지현 전북환경운동연합 사무처장은 “이번에 제안한 과제들은 토건 중심 난개발과 불통 행정이 초래한 갈등을 줄이기 위한 현실적 대안”이라며 “이번 선거가 비방과 혼탁 경쟁이 아니라 정책과 공약 중심의 선거가 되길 바란다”고 말했다.