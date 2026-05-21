에볼라 확산에 ‘WHO 탓’한 미국···감염된 자국 의사는 독일로 보냈다

콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 발생한 에볼라 사태를 두고 미국 트럼프 행정부가 세계보건기구(WHO)의 늑장 대응을 비판하고 나섰다. 그러나 정작 미국의 WHO 탈퇴와 해외 원조 삭감이 국제 감염병 대응 역량을 약화시켜 대응 지연을 키웠다는 지적이 나온다. 미국 내 공공보건 체계 축소 우려까지 커지는 상황에서 백악관이 에볼라에 감염된 미국인 의사의 본국 이송을 거부했다는 의혹도 제기됐다.

“WHO 늦었다”는 미국…전문가들 “원조 축소가 대응 공백 키워”

마코 루비오 국무장관은 19일(현지시간) 에볼라 확산 사태와 관련해 “질병통제예방센터(CDC)와 WHO가 대응을 주도해야 하지만 WHO가 이를 파악하는 데 다소 늦었다”고 말했다.

실제 WHO 내부 문건에는 “첫 증상 발현부터 실험실 확인까지 4주의 ‘치명적 탐지 공백’이 발생했다”는 분석이 담긴 것으로 전해졌다. 미국 관리들 역시 WHO보다 9일 늦게 발병 사실을 인지했는데, 이는 첫 사망자가 나온 지 한 달여 뒤였다.

과거 에볼라 사태를 다뤘던 역학자들은 미국의 WHO 탈퇴와 해외 원조 삭감을 대응 지연 원인으로 지목했다. 미국이 아프리카 지역에서 구축해온 질병 감시·긴급 대응 체계가 약화했다는 것이다.

이번 사태에서는 검체가 부적절한 온도로 운반되면서 초기 진단이 늦어진 것으로 알려졌다. 과거 이런 물류 지원은 미국 국제개발처(USAID)가 맡아왔지만 도널드 트럼프 대통령은 취임 첫날부터 WHO 탈퇴를 선언하고 USAID 축소에 나섰다. 이에 따라 USAID의 검체 운반, 실험실 용품 공급, 접촉 추적 지원 등이 중단됐다. 해외 원조도 삭감돼 WHO도 전체 인력의 약 20%를 감축했다.

존스홉킨스 공중보건대학원의 면역학자 기기 그론발 교수는 영국 가디언에 “WHO를 비난하는 것은 부적절하다”며 “WHO는 제한된 자원과 심각한 치안 불안 속에서 대응하고 있다”고 말했다. 브라운대 팬데믹센터의 제니퍼 누조 교수도 “과거 미국 정부는 DRC 같은 지역에서 감염병 징후가 포착되면 적극적으로 개입했지만, 이번에는 방관자처럼 보인다”고 말했다.

미, 정작 내부 대응 역량은 축소···“코로나 때보다 취약”

전문가들은 국제 공조 약화뿐 아니라 미국 내 공공보건 체계 축소도 문제라고 지적한다.

미 보건복지부는 최근 의료연구품질청(AHRQ), CDC, 국립보건원(NIH) 등 산하 기관에서 수십 개 직책을 없애는 구조조정 계획을 발표했다. 지난해 로버트 F 케네디 주니어 보건복지장관이 전체 직원 8만2000명 가운데 1만명을 감축하겠다고 밝힌 데 따른 후속 조치다.

그론발 교수는 “미국의 공공보건 자원이 대폭 삭감된 상황에서 현재 인력으로는 미국에서 단 두 건의 감염 사례만 발생해도 대응이 쉽지 않을 수 있다”며 “코로나19 초기보다 감염병 대응 능력이 더 취약해진 것은 전략적 실수이자 국가안보상의 취약점”이라고 경고했다.

WP “백악관, 에볼라 감염 미국 의사 귀국 거부”

이런 상황에서 백악관이 에볼라에 감염된 미국인 의사의 본국 이송을 거부했다는 의혹이 제기됐다.

워싱턴포스트(WP)는 20일(현지시간) 백악관이 DRC에서 활동하다 에볼라에 감염된 미국인 의사 피터 스태퍼드의 미국 귀환을 거부했다고 익명의 관계자 5명을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 CDC와 전략대비대응청(ASPR)은 미국 내 생물격리 시설 치료를 주장했지만 백악관 내부에서는 “에볼라 환자를 미국으로 들여오는 것 자체가 정치적으로 부담스럽다”는 우려가 나왔다. 결국 스태퍼드는 독일 샤리테 병원으로 이송됐다.

WP는 이번 대응이 2014년 서아프리카 에볼라 사태 당시 미국 정부가 감염된 자국민 환자 10여명을 본국으로 이송해 치료했던 사례와 대조된다고 짚었다. 당시에도 트럼프 대통령은 트위터에 “왜 에볼라 감염자를 미국으로 들여오느냐”고 비판하는 글을 올렸지만 추가 지역사회 감염은 발생하지 않았다.

백악관은 의혹을 부인했다. 쿠시 데사이 백악관 대변인은 WP에 “트럼프 행정부의 최우선 과제는 미국인의 안전”이라며 “독일 샤리테 병원은 세계 최고 수준의 바이러스 치료 시설 중 하나”라고 말했다.

백신·치료제 없는 변종…“국제 공조가 마지막 방어선”

WHO는 20일(현지시간) 기준 DRC·우간다 등에서 발생한 에볼라 감염자가 약 600명, 사망자가 139명이라고 밝혔다. 이는 최근 며칠 사이 급증한 수치다. 지난 17일 WHO는 ‘국제적 공중보건 비상사태(PHEIC)’를 선포했다.

DRC 동부 지역은 무장단체 간 충돌과 잦은 주민 이동으로 감염자 추적과 격리가 어려운 상태다. 특히 현재 확산 중인 바이러스는 승인된 백신이나 치료제가 없는 ‘분디부교(Bundibugyo)’ 계열로 알려졌다. 전문가들은 국제 공조를 통한 신속한 봉쇄가 확산 억제의 핵심이라고 보고 있다.