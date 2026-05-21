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본문 요약

호르무즈 해협에 발이 묶인 중소·중견선사 선박 10척의 복귀를 지원하기 위해 국내 손해보험사 10곳이 공동으로 위험을 분담해 전쟁보험을 제공하기로 했다.

계약 체결 이후 다른 국내 선박에서 더 낮은 요율이 확인되면 보험료를 환급해 소급 적용한다.

선사는 기존 계약 보험사와 손보협회 양측에 요율 제시를 요청할 수 있고, 공동인수 요율이 더 유리한 경우 공동인수를 신청할 수 있다.

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호르무즈 발 묶인 선박 10척 전쟁보험 제공…손보 10개사가 공동 인수

입력 2026.05.21 16:20

  • 김상범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 ‘나무호’ 자료사진. HMM 제공

호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 ‘나무호’ 자료사진. HMM 제공

호르무즈 해협에 발이 묶인 중소·중견선사 선박 10척의 복귀를 지원하기 위해 국내 손해보험사 10곳이 공동으로 위험을 분담해 전쟁보험을 제공하기로 했다.

금융위원회는 21일 이억원 위원장 주재로 해운업계·정책금융기관·보험업권과 ‘제4차 중동상황 피해업종 산업-금융권 간담회’를 열고 이 같은 내용의 해운업 금융지원 방안을 발표했다.

현재 호르무즈 해협에는 국내 중소·중견선사 선박 10척이 대기 중이다. 해상보험은 워낙 규모가 크고 위험도가 높아 국내 보험사들이 단독으로 감당하기 어렵다. 이 때문에 보험사들은 위험의 상당 부분을 해외 재보험사와 분담하는데, 그러다 보니 보험료도 재보험사가 정하는 요율에 크게 좌우된다.

대형선사와 달리 협상력이 부족한 중소·중견선사는 보험 가입이 거절되거나 과도한 보험료를 부담할 우려가 컸다.

이에 금융위는 현대해상·삼성화재·메리츠화재·KB손보·한화손보 등 손보사 10곳이 위험을 시장점유율에 따라 나눠 인수하는 공동인수 방식으로 통항 전쟁보험을 제공하기로 했다. 해외 재보험 공백이 생기더라도 국내 보험사가 책임지고 보장한다는 의미다.

보험요율은 대형선사를 포함한 국내 선사 전체가 채택한 요율 가운데 최저 요율을 적용한다. 계약 체결 이후 다른 국내 선박에서 더 낮은 요율이 확인되면 보험료를 환급해 소급 적용한다. 선사는 기존 계약 보험사와 손보협회 양측에 요율 제시를 요청할 수 있고, 공동인수 요율이 더 유리한 경우 공동인수를 신청할 수 있다. 이 경우 기존 보험사가 우선적으로 인수 물량을 결정하고 잔액에 대해 공동인수가 진행된다. 이번 지원방안은 발표 즉시 시행된다.

금융지원도 확대된다. 캠코(자산관리공사)의 선박펀드 지원 규모를 연간 2000억원에서 2500억원으로 늘리고, 중동 피해 중소·중견선사를 우선 지원 대상에 포함시킨다. 친환경 선박을 도입하는 선사에는 선박 담보비율(LTV)을 최대 80%까지 10%포인트 완화해 자금 확보 부담을 줄인다.

이 위원장은 이날 “정부와 해운업계, 금융권 모두 한배를 탄 공동체”라며 “기존의 틀에 얽매이지 않고 기업이 필요로 하는 방식으로, 필요로 하는 때에 지원이 이루어지도록 하겠다”고 말했다.

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