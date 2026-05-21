경북 울릉군수 선거가 경북 지역 최대 접전지로 떠오르고 있다. 보수 성향 무소속 후보들이 난립한 4파전 구도가 형성된 데다 더불어민주당 후보 역시 군의회 의장을 지낸 인물이어서 민선 사상 처음으로 민주당 계열 군수 탄생 가능성이 거론된다.

이번 울릉군수 선거에는 민주당 정성환 후보, 국민의힘 김병수 후보, 무소속 남한권 전 군수, 무소속 남진복 전 경북도의원 등 4명이 출마했다. 지역에선 사실상 ‘보수 진영 내부 분열’ 구도로 보고 있다. 남한권 전 군수가 무소속으로 출마한 데 이어 남진복 전 도의원도 국민의힘을 탈당해 무소속 출마를 선택하면서 보수 표심이 세 갈래로 나뉠 수 있다.

울릉은 1995년 민선 군수 제도 도입 이후 민주당 계열 군수가 당선된 적 없는 대표적 보수 텃밭이다. 보수 표심이 분산될 경우 민주당 후보가 틈새를 파고들 수 있는 만큼 지역 정치권 안팎에서는 선거 결과에 촉각을 곤두세우고 있다.

민주당 지도부도 이례적으로 울릉 지원에 나섰다. 정청래 민주당 대표는 지난 14일 울릉도를 찾아 정 후보 지원 유세를 벌였다. 민주당 계열 정당 대표가 울릉도를 찾은 것은 2006년 당시 정동영 열린우리당 의장 이후 20년 만이다.

당시 정 의장이 독도 방문을 위한 경유 목적이었다면 이번 방문은 지방선거 지원 자체가 목적이었다는 점에서 지역에선 의미를 다르게 보고 있다. 민주당 내부에서도 울릉을 ‘해볼 만한 지역’으로 보고 있다는 해석이 나온다.

정 후보는 원래 국민의힘 계열 정치인 출신이다. 그는 4선 울릉군의원과 군의회 의장을 지낸 뒤 지난해 민주당에 입당해 이번 선거에 출마했다. 지역 정가에서는 오랜 기간 지역에서 활동하며 쌓아온 인지도와 조직력이 강점이라는 평가가 나온다.

민주당 측 관계자는 “울릉은 지난 대선 당시 이재명 대통령 득표율이 22.7%였는데 지금은 30% 수준까지 올라왔다”며 “젊은 인구가 유입되면서 민주당 지지세도 높아지고 있다”고 말했다.

국민의힘은 여전히 보수 성향이 강한 지역 특성을 감안하면 판세가 크게 흔들리지는 않을 것으로 보고 있다. 김 후보 역시 2018~2022년 울릉군수를 지낸 인물로 조직력과 인지도를 강점으로 내세우고 있다.

무소속 후보들은 각각 지역 기반과 조직력을 앞세워 보수층 표심 공략에 나서고 있다. 남한권 후보는 재임 기간 추진한 주요 현안 사업과 행정 연속성을 강조하고 있다. 남진복 후보는 도의원 경력을 기반으로 보수층 내 대안 후보를 자처하고 있다.

지역 정치권에서는 막판 보수층 결집 여부를 최대 변수로 꼽는다. 지역 정치권 한 관계자는 “울릉은 전통적으로 보수세가 강한 지역인 만큼 선거 막판 전략적 표심 이동 가능성도 있다”며 “후보 간 조직력과 막판 분위기가 승부를 가를 것”이라고 말했다.