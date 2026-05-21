스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 정용진 등 고발 사건, 서울청에서 병합해 수사

5·18 광주민주화운동 기념일에 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트로 논란을 빚은 정용진 신세계그룹 회장 등을 서울경찰청 공공범죄수사대가 수사하기로 했다.

경찰청 경제범죄수사과는 21일 “서울 강남경찰서와 광주 남부경찰서에 5·18 탱크데이 논란과 관련해 접수됐던 정용진 회장, 손정현 스타벅스 전 대표 등의 고발 건은 서울청 공공범죄수사대에서 병합해 수사할 예정”이라고 밝혔다.

전날 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 정 회장과 손 전 대표를 모욕 및 명예훼손 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 5·18 유공자들도 같은 날 정 회장과 손 전 대표, 스타벅스 코리아 마케팅 담당자와 책임자 등 4명을 모욕 및 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 위반 혐의(허위사실 유포)로 광주 남부경찰서에 고발했다.

앞서 스타벅스는 5·18 민주화운동 46주년인 지난 18일 ‘탱크데이’ 행사를 진행하고 ‘책상에 탁!’ 표현 등을 사용해 논란이 일었다. 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 광주 시내 탱크 진입, 1987년 고 박종철 열사 고문치사 사건 당시 공안당국의 ‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 해명을 연상시킨다는 비판이 제기됐다.

논란이 일자 정 회장은 지난 19일 대국민 사과문을 내고 “있어서도 안 되고 용납될 수도 없는 부적절한 마케팅”이라고 고개를 숙였다.