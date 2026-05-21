충청권 교육감 선거에서 진보와 보수 진영 후보들이 각기 하나의 벨트를 형성하는 분위기다. 정당 공천이 없는 교육감 선거에서 후보 간 ‘연대’를 통해 차별성과 선명성을 드러내려는 전략으로 풀이된다.

오석진 대전교육감 후보와 강미애 세종교육감 후보, 이명수 충남교육감 후보는 21일 공식 선거 운동을 하루 앞둔 전날 세종시청에서 기자회견을 열고 ‘충청권 미래교육 발전을 위한 정책연대’를 선언했다. 세 후보는 기자회견에서 “인공지능(AI)·디지털 전환 시대와 학령인구 감소, 지역간 교육격차, 학생 정신건강, 교권 침해 등 교육 현안에 공동 대응하기로 했다”면서 AI·디지털 교육 혁신, 교권 보호 및 학력 신장, 교육격차 해소와 맞춤형 교육 지원 등을 협력 과제로 제시했다.

정책연대를 선언한 세 후보는 모두 보수 성향으로 분류된다. 오 후보는 대전시교육청 교육국장을 지냈고, 강 후보는 세종교원단체총연합회장 출신이다. 이 후보는 국민의힘 전신인 미래통합당과 자유선진당 등에서 4선 국회의원을 지냈다. 이들 후보 간 연대는 충청권 교육감 선거에서 ‘진보 벨트’에 대응하기 위한 것으로 해석된다.

세 후보의 연대 선언에 앞서 성광진(대전)·임전수(세종)·김성근(충북)·이병도(충남) 교육감 후보는 지난달 민주진보교육감 후보 간 초광역 협력 선언을 했다. 이들은 “경쟁과 서열 중심의 교육으로는 미래를 담보할 수 없다”면서 교육과정·진로진학 공유 플랫폼 구축, ‘서울대 10개 만들기’ 협력, 기후·생태 전환 교육 추진 등을 공동 공약으로 제시했다. 모두 전국교직원노동조합 출신으로, 지난해 12월부터 ‘충청민주혁신교육포럼’을 구성해 공동 행보를 해왔다.

교육감 후보들이 진보·보수 벨트를 형성해 선거전에 나서는 모습이지만 각 지역에서는 이들 이외에도 다른 후보들이 합세해 다자구도로 선거가 치러지고 있다. 대전에서는 정상신·맹수석·진동규 후보 등 모두 5명이 출마했다. 세종은 안광식·원성수 후보, 충남은 이병학·김영춘 후보가 출마해 각각 4파전으로 선거가 치러진다. 충북은 윤건영·김성근·김진균 후보의 3자 구도다.

역대 교육감 선거 결과를 보면 세종과 충남은 진보 성향의 최교진 현 교육부장관과 김지철 현 충남교육감이 3선에 성공한 지역이다. 충북은 진보 성향인 김병우 전 교육감이 재선한 뒤 지난 지방선거에서는 보수 성향으로 분류되는 윤건영 후보가 당선돼 이번에 재선 도전에 나섰다. 대전은 보수 성향의 설동호 현 교육감이 3선을 한 지역으로, 교육감 주민 직선제 시행 이후 아직 한 번도 진보 성향 교육감이 당선된 적이 없다.