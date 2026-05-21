6·3 선거운동 첫날 여야 대표는 어디로? 정청래, 서울→경기→충청 광폭 행보…장동혁은 충청 집중 유세

여야 대표, 분주한 공식 선거운동 첫날 정청래는 서울, 장동혁은 경기서 첫 일정 오후에는 ‘중원’ 충청에서 집중 유세

6·3 지방선거 공식선거운동 첫날인 21일 여야 지도부는 승부처인 수도권부터 캐스팅보트로 불리는 충청을 훑으며 본격적인 세 결집에 나섰다. 정청래 더불어민주당 대표는 서울·경기·충청에서 10개 일정을 소화하며 광폭 행보를 보였다. 장동혁 국민의힘 대표는 자신의 고향인 충청에서 집중 유세를 벌였다. 두 사람이 같은 장소에서 유세를 벌이며 기 싸움을 벌이는 모습도 포착됐다.

정 대표는 이날 오전 0시 서울 광진구 동서울우편집중국에서 정원오 서울시장 후보와 소포 분류 작업을 하는 것으로 첫 일정을 시작했다. 정 대표는 “대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부를 모든 국민과 함께 이뤄내겠다”며 “6·3 지방선거를 기필코 승리로 이끌어내겠다”고 말했다. 정 대표는 “소포 배달 체험을 하다 보니 서울의 미래를 후손에게 배달하고 싶다는 생각이 들었다”며 “정 후보 승리를 오늘 배달했다”고 말했다.

정 대표는 경기 성남을 찾아 이재명 대통령이 성남시장과 경기지사를 지낸 것을 강조하며 수도권 표심 확보에 나섰다. 정 대표는 “이 대통령처럼 일 잘하는 지방정부를 만들자”고 말했다. 오후에는 충남 공주·대전·천안을 찾아 “12·3 불법계엄·내란을 극복하고 대한민국이 점점 정상화되고 있다”며 “아직도 윤석열을 잊지 못하고 윤 어게인을 주장하며 내란 공천, 공천 내란을 일으키고 있는 국민의힘에게는 한 표도 주지 마시라”고 호소했다.

장 대표는 오전 0시 삼성전자 노사 합의를 촉구하며 단식 농성을 벌인 양향자 경기지사 후보 위문 방문을 공식선거운동 첫 일정으로 택했다. 장 대표는 “양 후보가 왜 이런 싸움을 할 수밖에 없었는지 국민께 알리기 위해 왔다”며 “양 후보가 목숨 걸고 싸우는데 추미애 후보는 어디 숨어있는지 전혀 찾아볼 수 없어 안타깝다”고 말했다.

장 대표는 이날 충남 대전·공주에서 집중 유세를 벌였다. 장 대표는 이장우 대전시장 후보 출정식에서 “대전의 큰 어르신께서 대전이 승리하면 전국에서 국민의힘이 승리한다고 말씀하셨다”며 “대한민국이 제대로 갈 수 있도록 하는 유일한 방법은 지방선거에서 승리하는 것”이라고 말했다. 장 대표는 여당이 추진하는 ‘윤석열 정부 조작 기소 특검법’을 언급하며 “대통령 되니 자기 죄를 없애겠다는 게 인간의 탈을 쓰고 할 수 있는 행동인가”라며 “지방선거에서 심판하자. 하루에 국민의힘 지지율을 1%씩만 올리자”고 말했다.

양당 대표는 충남 공주 산성시장 유세 중 만날 기회가 있었지만 서로 대화를 나누지 않고 지나쳤다. 정 대표는 시장을 걸으며 시민들과 인사를 하던 중 유세차에서 장 대표가 연설하는 목소리가 들리자 “내려오라 그래”라고 말하며 웃음을 지었다. 정 대표가 장 대표를 보며 손을 흔드는 장면도 포착됐다.

장 대표는 유세차 연설 중 정 대표를 보자 “이재명 정권과 싸워 이재명 재판 다시 하게 만들 사람이 누구냐”고 큰 목소리로 외쳤다. 그는 “조금 전 민주당 도지사 후보랑 당대표가 지나가서 들으라고 한 것”이라며 “공주가 양반의 도시라 연설 조용하게 하려고 했더니 누가 지나가라고 했슈. 우리 연설하는데 굳이 이리로 지나간다”고 말했다.