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국세청, “공익법인 상위 15곳에 기부금 38% 쏠려”

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본문 요약

전국 2만여개 공익법인의 전체 자산이 406조원에 달하는 것으로 집계됐다.

이 중 기부금 수익은 11조원으로, 전체 사업수익의 5% 수준에 그쳤다.

상위 15개 공익법인의 기부금 수익은 4조원으로, 전체 기부금의 38%를 차지하는 등 쏠림 현상이 두드러졌다.

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국세청, “공익법인 상위 15곳에 기부금 38% 쏠려”

입력 2026.05.21 17:34

  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

공익법인 연차보고서. 국세청 제공

공익법인 연차보고서. 국세청 제공

전국 2만여개 공익법인의 전체 자산이 406조원에 달하는 것으로 집계됐다. 특히 기부금의 약 40%가 상위 15개 법인에 집중되는 쏠림 현상이 확인됐다.

국세청은 2만1318개 공익법인 운영 실태를 분석한 ‘공익법인 연차보고서’를 처음 발간했다고 21일 밝혔다. 그동안 공익법인의 결산서류는 국세청 홈택스를 통해 법인별로 열람할 수 있었지만, 전체적인 기부금 규모나 분야별 수익·비용 현황 등 거시적 데이터를 파악하기에는 어려웠다.

보고서를 보면 공익법인 총자산 규모는 406조원으로 집계됐다. 자산 유형별로는 금융자산이 159조원(39%)으로 가장 많은 비중을 차지했으며, 부동산 127조원(32%), 기타 자산 98조원(24%), 주식 21조원(5%)이 뒤를 이었다.

공익사업과 수익사업을 합산한 총 사업수익은 202조원으로 나타났다. 이 중 기부금 수익은 11조원으로, 전체 사업수익의 5% 수준에 그쳤다.

상위 15개 공익법인의 기부금 수익은 4조원으로, 전체 기부금의 38%를 차지하는 등 쏠림 현상이 두드러졌다.

기부금 수익은 사회복지공동모금회가 8477억원으로 가장 많았다. 이 중 영리법인으로부터 받은 기부금은 5146억원으로, 영리법인 기부금 부문에서도 1위를 차지했다. 개인 기부금 모금액은 월드비전이 1915억원으로 가장 많았다.

자산 5조원 이상 공시대상 기업집단 72곳이 운영하는 공익법인은 모두 231개였다. 이들의 총자산은 31조9000억원으로 전체의 8%를 차지했다. 그룹별로는 SK가 25개로 가장 많았고, 삼성 13개, HD현대 11개 순이었다. 사업 유형별로는 ‘학술·장학’ 법인이 82개로 최다를 기록했다.

기업집단 계열 공익법인은 금융자산(10조5000억원·33%)에 이어 주식(9조5000억원·30%) 비중이 높아 전체 공익법인과 차이를 보였다. 삼성문화재단의 보유 주식은 1조7000억원에 달했다. 현대차정몽구재단은 4645억원, LG연암학원은 3105억원의 주식을 보유했다. 이들이 보유한 주식은 전량 특수관계 계열사 주식이었다.

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