윤호중 행안장관 “스타벅스코리아, 반역사적 행태”···사실상 불매운동 선언

윤호중 행정안전부 장관은 5·18 광주민주화운동을 폄훼한 스타벅스코리아 ‘탱크데이’ 이벤트와 관련해 “앞으로 민주주의의 역사와 사회적 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 21일 밝혔다.

윤 장관은 이날 자신의 엑스(X)에 “행정안전부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사와 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 이같이 밝혔다.

5·18 광주민주화운동을 모욕한 스타벅스에 정부 부처 장관이 사실상 불매운동을 공개 선언한 것으로, 향후 정부 주관 행사와 이벤트 등에서 스타벅스 제품이나 상품권의 퇴출을 의미한다.

윤 장관은 “민주주의는 수많은 시민들의 희생과 헌신 위에 세워진 것”이라며 “그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 밝혔다.

그는 그러면서 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 깊은 유감을 표한다”며 “행정안전부의 조치에 많은 기관들과 국민 여러분께서도 함께 공감해주시길 바란다”고 덧붙였다.

스타벅스는 지난 18일 진행하는 이벤트에서 5·18 계엄군의 시민 학살을 떠올리게 하는 ‘탱크’와 1987년 6월 항쟁의 기폭제가 된 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱하는 듯한 ‘책상에 탁’ 등 문구를 사용했다.

이재명 대통령은 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 밝혔다.

서울 지역 시민단체와 5·18 유공자 등은 정용진 신세계그룹 회장을 민주화운동 유족 모욕 등 혐의로 경찰에 고발했다.