정원오 “당선 시 GTX 공사 일시 중지” 오세훈 “부동산 실정 심판”…둘다 마지막 유세는 강남역

6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 공사의 철근 누락 사태에 대한 오 후보 책임론을 두고 공세를 가했다. 오 후보는 서울시장 선거가 ‘부동산 실정 심판 선거’라고 주장했다. 두 후보 모두 마지막 유세지로 강남역을 선택하며 강남 표심을 공략했다.

정 후보는 이날 자정 선거운동 첫 일정으로 정청래 민주당 대표와 광진구 동서울우편집중국을 찾았다. 정 후보는 “선거 홍보물과 투표용지가 이곳을 통해 가정으로 전달된다”며 “고생하는 분들께 미리 감사하다는 말씀을 전하기 위해 이 자리를 택했다”고 말했다.

정 후보 측은 이날 현직 시장인 오 후보의 안전사고 문제를 집중적으로 겨냥했다. 정 후보는 이날 오전 왕십리역에서 출정식을 열고 “왜 오세훈 시장 임기 동안 그렇게 많은 대형 안전사고가 일어나냐”며 “용산참사, 우면산 산사태, 이태원 참사, 숭례문 화재 방화사건 등 이루 말할 수가 없다”고 말했다. GTX-A 삼성역 구간 공사의 철근 누락 사태를 두고선 “(오 후보가) 얼마나 안전을 등한시했으면 직원들이 그걸 보고도 안 한단 말이냐”며 “안전불감증 서울시가 아니라 안전 최고주의, 안전한 서울을 원한다면 정원오에게 투표해달라”고 말했다.

정 후보는 이날 오후 GTX-A의 삼성역 구간 지하 5층 공사 현장을 방문한 뒤 오 후보의 부실 공사 은폐 의혹을 재차 강조했다. 정 후보는 당선 이후 보강 방법을 찾을 동안 공사를 일시 중단하겠다고 밝혔다. 정 후보는 공사 중단에 대해 토론하자는 오 후보 측 제안에 대해선 “안전 대응을 요구하는데 또 정쟁으로 토론하자고 하면 안 된다”고 말했다.

오 후보는 이날 자정 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 공식 선거운동을 시작했다. 오 후보는 배추 세 포기를 연달아 옮기며 “서울 경제를 일궈가는 분들과 함께 뛰며 서울의 밝은 미래를 열어가겠다”고 말했다.

오 후보는 이날 오전 강북구 삼양초 일대에서 출정식을 열고 서울시장 선거가 ‘부동산 실정 심판 선거’라고 주장했다. 오 후보는 “박원순 시장 시절 재개발·재건축 정비 구역 389개를 해제해 신규 주택 공급이 닫혔다”며 “이번 선거는 주거비 상승으로 인한 생활고에 대해 대통령이 심각성을 깨닫고 방향 전환을 촉구하는 선거가 돼야 한다”고 말했다.

오 후보는 GTX-A 노선 부실 공사 의혹에 대한 여당 공세에 대해 “민생에서 주택 문제가 가장 현안인데 눈가림 목적으로 엉뚱한 이슈를 제기해 선거를 그 국면으로 끌고 간다”며 “서울시가 초기 원리원칙대로 처리했다는 걸 밝힌 이상 민주당의 전략에 말려들지 않겠다”고 말했다.

오 후보는 이날 장동혁 대표 대신 유승민 전 의원과 선거운동에 나서며 지도부와 거리 두기를 이어갔다. 오 후보는 “정치적 의미를 담기보다 유능하고 중도지향적인 의미에서 경제 전문가인 유승민 선배와 함께했다”고 말했다.

두 후보 모두 이날 강남역에서 유세 일정을 마무리한다.