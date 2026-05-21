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본문 요약

6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 수도권광역급행철도-A 삼성역 구간 공사의 철근 누락 사태에 대한 오 후보 책임론을 두고 공세를 가했다.

오 후보는 이날 오전 강북구 삼양초 일대에서 출정식을 열고 서울시장 선거가 '부동산 실정 심판 선거'라고 주장했다.

오 후보는 "박원순 시장 시절 재개발·재건축 정비 구역 389개를 해제해 신규 주택 공급이 닫혔다"며 "이번 선거는 주거비 상승으로 인한 생활고에 대해 대통령이 심각성을 깨닫고 방향 전환을 촉구하는 선거가 돼야 한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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정원오 “당선 시 GTX 공사 일시 중지” 오세훈 “부동산 실정 심판”…둘다 마지막 유세는 강남역

입력 2026.05.21 17:51

수정 2026.05.21 18:46

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  • 김송이 기자

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정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 공식 선거운동 시작일인 21일 선거 유세에 나섰다. 권도현·한수빈 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 공식 선거운동 시작일인 21일 선거 유세에 나섰다. 권도현·한수빈 기자

6·3 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 구간 공사의 철근 누락 사태에 대한 오 후보 책임론을 두고 공세를 가했다. 오 후보는 서울시장 선거가 ‘부동산 실정 심판 선거’라고 주장했다. 두 후보 모두 마지막 유세지로 강남역을 선택하며 강남 표심을 공략했다.

정 후보는 이날 자정 선거운동 첫 일정으로 정청래 민주당 대표와 광진구 동서울우편집중국을 찾았다. 정 후보는 “선거 홍보물과 투표용지가 이곳을 통해 가정으로 전달된다”며 “고생하는 분들께 미리 감사하다는 말씀을 전하기 위해 이 자리를 택했다”고 말했다.

정 후보 측은 이날 현직 시장인 오 후보의 안전사고 문제를 집중적으로 겨냥했다. 정 후보는 이날 오전 왕십리역에서 출정식을 열고 “왜 오세훈 시장 임기 동안 그렇게 많은 대형 안전사고가 일어나냐”며 “용산참사, 우면산 산사태, 이태원 참사, 숭례문 화재 방화사건 등 이루 말할 수가 없다”고 말했다. GTX-A 삼성역 구간 공사의 철근 누락 사태를 두고선 “(오 후보가) 얼마나 안전을 등한시했으면 직원들이 그걸 보고도 안 한단 말이냐”며 “안전불감증 서울시가 아니라 안전 최고주의, 안전한 서울을 원한다면 정원오에게 투표해달라”고 말했다.

정 후보는 이날 오후 GTX-A의 삼성역 구간 지하 5층 공사 현장을 방문한 뒤 오 후보의 부실 공사 은폐 의혹을 재차 강조했다. 정 후보는 당선 이후 보강 방법을 찾을 동안 공사를 일시 중단하겠다고 밝혔다. 정 후보는 공사 중단에 대해 토론하자는 오 후보 측 제안에 대해선 “안전 대응을 요구하는데 또 정쟁으로 토론하자고 하면 안 된다”고 말했다.

오 후보는 이날 자정 송파구 가락동 농수산물도매시장에서 공식 선거운동을 시작했다. 오 후보는 배추 세 포기를 연달아 옮기며 “서울 경제를 일궈가는 분들과 함께 뛰며 서울의 밝은 미래를 열어가겠다”고 말했다.

오 후보는 이날 오전 강북구 삼양초 일대에서 출정식을 열고 서울시장 선거가 ‘부동산 실정 심판 선거’라고 주장했다. 오 후보는 “박원순 시장 시절 재개발·재건축 정비 구역 389개를 해제해 신규 주택 공급이 닫혔다”며 “이번 선거는 주거비 상승으로 인한 생활고에 대해 대통령이 심각성을 깨닫고 방향 전환을 촉구하는 선거가 돼야 한다”고 말했다.

오 후보는 GTX-A 노선 부실 공사 의혹에 대한 여당 공세에 대해 “민생에서 주택 문제가 가장 현안인데 눈가림 목적으로 엉뚱한 이슈를 제기해 선거를 그 국면으로 끌고 간다”며 “서울시가 초기 원리원칙대로 처리했다는 걸 밝힌 이상 민주당의 전략에 말려들지 않겠다”고 말했다.

오 후보는 이날 장동혁 대표 대신 유승민 전 의원과 선거운동에 나서며 지도부와 거리 두기를 이어갔다. 오 후보는 “정치적 의미를 담기보다 유능하고 중도지향적인 의미에서 경제 전문가인 유승민 선배와 함께했다”고 말했다.

두 후보 모두 이날 강남역에서 유세 일정을 마무리한다.

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