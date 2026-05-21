‘압도적 강자’ 없는 칸 영화제···나홍진 ‘호프’ 다크호스로 주목

제79회 칸 국제영화제가 폐막(23일·현지시간)까지 이틀을 남겨두고 있다. 경쟁 초청작 22편 중 대부분이 공개됐다. 압도적 강자는 없다. “좋다”는 이야기가 나오는 작품은 있어도, 좋은 의미로 ‘충격적’인 작품이 거의 없다. 나홍진 감독의 <호프>는 잔잔하게 흘러가던 영화제에 여러 의미의 충격을 줬다는 면에서 다크호스로 급부상했다.

페드로 알모도바르, 크리스티안 문쥬, 아쉬가르 파르하디, 고레에다 히로카즈 등 작가주의적 감독들의 작품이 경쟁 부문에 포진해 있지만, 그들의 명성이 오히려 발목을 잡기도 한다. 기대에 비해 아기자기한 소품이 많았던 터라, ‘더 좋았던’ 전작들이 어쩔 수 없이 아른거린다.

<어느 가족>(2018)으로 칸 영화제 최고상인 황금종려상을 수상했던 고레에다 감독의 <상자 속의 양>은 “감정적으로 미완성”(인디와이어)이라는 평가 등 뜨뜻미지근한 반응을 받았다. 사고로 죽은 아이와 똑같이 생긴 7세 휴머노이드 로봇과 대안 가족을 만들어가는 이야기다. 영화제 기간 동안 11개 매체의 의견을 받아 경쟁작 평점을 매기는 미국 ‘스크린데일리’ 평균 평점도 1.9점(4점 만점)에 그쳤다. 알모도바르 감독의 <비터 크리스마스>는 2.2, 파르하디 감독의 <패러렐 테일즈>는 1.7점을 받았는데, 감독들에 대한 높은 기대치가 박한 평점에 영향을 미친 것으로 보인다.

수상 가능성 높은 영화는

영화제 초반부터 호평을 받은 폴란드 감독 파벨 파블로브스키의 <파더랜드>가 최고점 3.3점의 자리를 지키고 있다. 나치 독일을 비판하며 고국을 떠났던 독일의 대문호 토마스 만(한스 지쉴러)과 그의 딸 에리카(산드라 휠러)가 냉전이 한창인 1949년, 폐허가 된 독일을 다시 찾으며 벌어지는 얘기다. 파블로브스키 감독은 <이다>, <콜드 워>에 이어 흑백 화면과 절제된 연출로 인물들의 감정을 담는다. 에리카 역의 산드라 휠러의 카리스마가 대단한 작품이다.

일본 감독 하마구치 류스케의 <갑자기 병세가 악화되다>(3.1점)도 수상 가능성이 유력하게 점쳐진다. 존엄을 중심에 둔 노인 요양시설을 만들고 싶어 하는 프랑스인 마리루(비르지니 에피라)와 암에 걸린 일본인 극 연출가 마리(타오 오카모토)가 갑작스럽지만 진한 우정을 나누는 얘기다. 장장 3시간16분으로 경쟁작 중 가장 긴 러닝타임 동안 존엄한 돌봄, 과로 등 자본주의의 폐해, 언어를 넘어선 소통과 우정이라는 다양한 소재를 자연스럽게 녹여냈다.

러시아 감독 안드레이 즈비아긴체프의 <미노타우어>는 19일 공식 상영이 끝나자마자 3.2점으로 평점 2위에 들었다. 아드리안 라인 감독의 <언페이스풀>(2002)로 한 차례 리메이크된 바 있는 클로드 샤브롤의 <부정한 여자>(1969)를 재해석한 작품이다. 러시아의 우크라이나 침공을 공개적으로 반대하며 프랑스 파리에서 망명 중인 즈비아긴체프 감독은 불륜을 소재로 한 고전적인 이야기에 러시아 국가폭력과 그에 동조하는 인물들에 대한 비판을 녹였다. 공개된 초청작 중 가장 정치적인 해석이 가능한 영화다.

그렇다면 <호프>는?

나 감독의 <호프>(2.8점)는 올해 칸에서 가장 뜨거운 이야깃거리다. 경쟁부문에 잘 초청되지 않는 장르물인 데다, 그 장르도 스릴러·코미디·액션·SF(공상과학)물 등을 넘나든다. 미지의 생명체를 추적하며 달리다가, 그 존재가 ‘외계인’이라는 게 드러나고 나서는 더 빠른 속도로 내달린다.

<호프>는 칸 뤼미에르 대극장에서의 공식 상영 당시 긴박한 추격 장면이 끝날 때면 박수가 터져 나올 정도로 몰입감이 높았다. 하지만 완성도가 떨어지는 CG(컴퓨터 그래픽), 독창성이나 매력이 떨어지는 크리처 디자인, 후반부 외계인 서사의 헐거움 등이 관객을 혼란케 했다. ‘대단하긴 한데, 이게 뭐지?’하는 마음이 동시에 드는 영화다. 보그 프랑스는 “올해 칸 영화제 최대의 충격”이라고 했다. 미국 뉴욕타임즈의 카일 부차난은 “<호프>는 사랑하거나 싫어하거나. 경쟁작 중 반응이 가장 양극단으로 갈리는 영화”라고 평가했다.

아예 다른 결이기에, 의외의 다크호스로 거론되기도 한다. ‘B급’ 범죄영화 감성이 짙은 쿠엔틴 타란티노의 <펄프픽션>(1994), 바디호러 영화인 쥘리아 뒤크르노의 <티탄>(2021) 등 그해 영화제의 ‘충격 화제작’으로 꼽혔던 영화들이 황금종려상을 받은 전적이 있다.

수상작은 23일 폐막식에서 발표된다. 박찬욱 감독이 한국인 최초로 심사위원장을 맡았다. 한국인 최초 심사위원장인 그는 배우 데미 무어, 스텔란 스카스가드, 이삭 드 번콜, 루스 네가, 감독 클로이 자오, 로라 완델, 디에고 세스페데스 감독, 각본가 폴 래버티 등과 함께 작품을 심사한다.