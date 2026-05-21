치킨 중량표시 의무화됐지만 배달앱서 확인하려면 ‘산 넘어 산’

치킨 중량표시 의무제를 시행한 지 다섯 달이 지났지만 소비자가 배달앱 등에서 중량을 확인하는 과정이 지나치게 복잡하다는 지적이 제기됐다. 이 제도는 다음달까지 계도기간을 거쳐 오는 7월부터 전면 시행될 예정이다.

12개 소비자단체가 속한 한국소비자단체협의회는 BBQ, BHC, 교촌치킨, 처갓집양념치킨, 굽네치킨 등 5개 치킨 프랜차이즈를 대상으로 각 프랜차이즈 홈페이지와 4개 배달앱(배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 땡겨요)에서 치킨 중량표시 의무제가 제대로 지켜지고 있는지 조사한 결과를 21일 발표했다. 그 결과 중량표시 자체는 대부분 하고 있었지만, 소비자가 확인하기 어려운 곳에 숨겨진 경우가 많았다. 일부 배달앱이나 일부 메뉴에선 중량표시를 하지 않은 사례도 확인했다.

배달앱 내 가맹점 상당수가 ‘영양표시 및 알레르기 유발성분 정보’ 난 안에 치킨 중량을 게시했다. 소비자는 해당 난을 눌러 페이지를 이동한 다음 다시 ‘가게정보’를 누르고, 여기에서 ‘영양표시’나 ‘알레르기 유발정보’ 안내 링크를 추가로 눌러야 중량 정보를 확인할 수 있는 경우가 많았다. 중량이 어디에 적혀있는지가 따로 안내돼 있지 않아 소비자가 시간을 들여 여러 단계를 거쳐야만 중량 확인이 가능했다. 배달의민족 앱은 구매 화면 내 치킨 메뉴 설명 난에 중량이 적혀있어 비교적 쉽게 중량 확인이 가능했다.

소비자단체협의회는 “치킨 중량 정보는 소비자가 메뉴를 선택하거나 가격 대비 양을 비교하는 과정에서 중요한 선택 기준이 될 수 있는 정보”라며 “소비자가 메뉴를 구매·선택하는 화면에서 중량 정보를 바로 확인하거나 최소한 중량 정보가 포함된 위치로 직접 연결될 수 있도록 표시 방식이 개선될 필요가 있다”고 밝혔다. 이어 “현재는 조리 전 중량을 기준으로 ‘호’ 단위로 정보가 제공되는 경우가 대다수여서 소비자가 실제 제공 받는 상품의 양을 직관적으로 이해하는 데 한계가 있다”고도 지적했다.

앞서 정부는 식품 분야 용량 꼼수 대응 방안 중 하나로 지난해 12월15일부터 10대 치킨 프랜차이즈를 대상으로 ‘치킨 조리 전 중량 표시 의무제’를 시행했다. 일부 프랜차이즈가 용량을 줄여 실질적인 가격 인상 효과를 내는 꼼수를 차단하려는 목적이다.