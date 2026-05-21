최근 이스라엘군이 한국인 활동가 2명이 탑승한 팔레스타인 가자지구 구호선단을 나포한 데 대해 이재명 대통령이 지난 20일 국무회의에서 “자원봉사 가겠다는 제3국의 선박을 나포해서 체포·감금하는 게 타당한 일이냐”며 “국제형사재판소(ICC)에서 네타냐후 이스라엘 총리가 전범으로 인정돼 체포영장이 발부돼 있는 것 아니냐. 우리도 판단해보자”고 했다. ‘전범’ ‘체포영장’이라는 말까지 써가며 베냐민 네타냐후 총리를 강도 높게 비판한 것이다. 외교적으로 다소 거칠게 비칠 수 있으나 전쟁광이나 다름없는 이스라엘의 행태에 비춰보면 할 수 있는 말이고, 해야 할 말이라고 본다.

이스라엘이 지난 2년 반 동안 팔레스타인 주민들에게 가한 반인도적 전쟁범죄는 인간이 인간에게 어디까지 잔인해질 수 있는지를 묻게 한다. 이스라엘군은 병원·학교·난민촌을 무차별 파괴했고, 의약품과 식량 반입을 차단해 가자지구를 생지옥으로 만들었다. 그간 10만명 가까운 팔레스타인 주민을 살해했고, 어린이는 물론 국제구호요원까지 사냥하듯 표적 사살했다. 지난 3월 유엔 인권이사회가 발간한 보고서는 이스라엘의 팔레스타인 공격을 ‘고문과 집단학살’로 규정했다. 이스라엘은 팔레스타인 구호선단 활동가들에게도 체포·억류·폭행·살해 등 가혹행위를 일삼았다. 이번에도 구호선단을 나포해 각국 활동가들을 체포·감금했다. 이타마르 벤 그비르 이스라엘 국가안보부 장관은 체포된 이들을 조롱하는 영상을 보란 듯이 소셜미디어에 공개했다. 영상에는 활동가들이 케이블타이로 손목이 묶인 채 무릎을 꿇고 있는 모습, 벤 그비르 장관이 이스라엘 국기를 흔들며 “이스라엘에 오신 것을 환영합니다. 우리가 주인입니다”라고 외치는 장면이 담겼다.

이스라엘은 미국의 맹방이고, 한국과도 자유무역협정을 맺은 나라다. 이 대통령의 발언으로 양국 관계가 악화할까 우려하는 시각도, ‘체포영장 집행 검토’의 실효성에 의문을 제기하는 이들도 있다. 그러나 프랑스·이탈리아·독일·영국 등 22개국이 항의하고 규탄한 데서 보듯 이스라엘의 이번 행태는 선을 넘어도 단단히 넘었다. 그런데도 아무 말 못한다면 국제사회의 책임 있는 일원이자, 당당한 주권국가라고 할 수 있겠는가. 이 대통령 발언도 우리 국민이 피해를 입게 된 상황과 관련해 이스라엘 측에 최대치의 문제제기를 하는 데 방점이 찍혀 있다고 본다.

다행히 이스라엘은 21일 한국인 활동가 2명을 구금하지 않고 바로 추방했다. 이스라엘은 “이번 사안으로 한·이스라엘 관계가 영향을 받지 않고 더욱 발전하기를 희망한다”고 했다. 이스라엘은 국제 여론이 자국에 등을 돌리는 현실을 직시하고 이제라도 보편적 가치와 국제규범에 따르기를 바란다.