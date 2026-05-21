새끼 길고양이 좁은 공간에 보호 논란···청주 반려동물보호센터 “파충류 사육장 임시활용”

온도 조절 시설 갖춘 더 넓은 보호 공간 주문 제작

충북 청주시 반려동물보호센터가 새끼 길고양이를 보호하는 과정에서 파충류 사육장을 임시 활용해 논란이 일고 있다. 동물권 단체는 보호 방식에 대한 우려를 표명했다.

21일 한 동물권 단체에 따르면, 최근 청주시 반려동물보호센터에서 새끼 고양이들이 좁고 낮은 공간에 있는 모습을 촬영한 영상이 온라인을 통해 확산했다. 이 단체는 “고양이를 좁은 공간에 넣어두면 스트레스를 받아 오히려 체온이 떨어질 수 있다”라고 지적했다.

청주시 반려동물보호센터 측은 해당 공간이 과거 파충류 보호에 사용됐으나 열선 난방과 온도 유지 기능 등 새끼 고양이 생존에 필요한 장치를 갖추고 있다고 밝혔다.

센터 관계자는 “어미 없는 새끼 고양이는 저체온과 감염에 취약해 개별 보호가 필요하다”며 “수유 시기가 지나 이유식이나 사료 섭취가 가능한 개체는 넓은 공간으로 옮기고 있다”고 말했다.

센터 관계자는 이어 “동물권 단체와 시민들의 우려를 고려해 온도 조절 시설을 갖춘 더 넓은 보호 공간을 주문 제작한 상태”라며 “성장한 개체는 별도 공간으로 분산하고 있다”라고 말했다.