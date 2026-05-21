삼성전자 노사의 임금협상이 총파업 전날 밤 극적으로 타결됐다. 노사 양측의 대화와 타협, 정부의 적극적인 중재 노력으로 한국 경제의 버팀목인 반도체의 생산라인이 멈추는 최악의 사태를 막은 것은 다행스러운 일이다. 삼성전자 노사 간 현안은 해결됐지만, 기업들이 거둔 초과이익을 사회적으로 공유하는 문제는 한국 사회가 지금부터 풀어야 할 과제다.

삼성전자 노사는 지난 20일 밤 2026년 임금협상 잠정합의안에 서명했다. 반도체 부문에 사업 성과의 10.5%를 특별경영성과급으로 지급하는 내용을 골자로 하는 잠정합의안은 22~27일 노조원 찬반투표를 통해 최종 확정된다. 이번 합의는 세계 시장에서 치열한 경쟁을 하고 있는 한국 반도체 산업을 위기에서 구해낸 결단이기도 하다. 삼성전자가 글로벌 반도체 전쟁에서 초격차 경쟁력을 공고히 하고, 한국 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 기대한다.

이번 합의로 반도체 부문 조합원들은 1인당 최대 6억원가량의 성과급을 받을 것으로 분석된다. 수만 개의 1·2차 협력업체 노동자들은 물론, 삼성전자 내 비반도체 부문 노동자들은 상대적 박탈감을 느낄 수준이다. 삼성전자의 ‘초대박 실적’은 보이지 않는 곳에서 땀을 흘린 수많은 협력업체와 하청 노동자들의 노력에도 힘입은 바 크다. 이런 점을 감안해 반도체 부문 외 삼성전자 노동자들과 협력업체 노동자들을 포용하는 방안을 노조가 진지하게 고민해야 한다. 노사 합의안에는 상생협력을 위한 재원을 조성해 노사 공동 프로그램으로 운영한다는 내용도 들어 있는데, 생색내기용으로 그치지 않기 바란다. 원청과 하청의 격차를 줄이는 실질적인 모델이 되어야 한다.

정부는 반도체 산업 육성을 위해 세제 혜택과 인프라 지원을 아끼지 않았다. 삼성전자에 전력을 안정적으로 공급하기 위해 지역주민들이 송전탑 건설 등에 따른 피해를 감내해왔다. 삼성전자가 거둔 성과에는 한국 사회 전체가 지불한 사회적 비용이 적지 않게 녹아 있는 것이다. 그런 면에서 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 기업의 역대급 이익을 개별 기업 내 배분에 그치지 않고 사회 전체를 위해 활용하자는 주장은 타당성을 갖는다. 김용범 청와대 정책실장이 제시한 ‘국민배당금’은 초과세수의 활용 방안을 거론한 것이지만, 대기업의 초과이익 자체에 대한 논의도 필요하다. 반도체 수요 장기화로 한국 경제가 기술독점적 구조로 전환할 것이란 전망이 나오는 상황이고 보면 이런 논의를 미룰 수도 없다. 대기업의 성과가 사회 전체의 복리 증진으로 이어질 수 있는 방안을 도출하기 위해 정부와 산업계, 노동계, 학계의 건강한 지혜를 모으는 공론장이 조속히 마련돼야 한다.