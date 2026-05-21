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정부가 22일부터 적용되는 6차 석유 최고가격을 동결했다.

이번 6차부터 최고가격 조정 간격을 4주로 변경했다.

산업부는 "시장 상황 변화에 빠르게 대응하기 위해 2주 단위로 최고가격을 조정해 왔지만 최근 중동전쟁이 교착 상태에 머무르며 국제유가가 전쟁 초기보다 제한적인 변동성을 보이고 국내 주유소 가격은 휘발유와 경유 모두 ℓ당 2000원대 초반에서 안정세를 보이고 있다"고 설명했다.

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[속보] 석유 최고가격 또 동결···조정 간격 2주 → 4주로 변경

입력 2026.05.21 19:00

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“예측 가능성, 안정성 높이기 위해 변경”

21일 서울 시내 한 주유소에 유가정보가 표시돼 있다. 연합뉴스

21일 서울 시내 한 주유소에 유가정보가 표시돼 있다. 연합뉴스

정부가 22일부터 적용되는 6차 석유 최고가격을 동결했다. 최고가격을 조정 간격을 2주로 정해 2주마다 발표했지만, 이날부터는 4주마다 발표하기로 했다.

산업통상부는 다음달 18일 적용될 6차 석유 최고가격을 동결했다고 21일 밝혔다. 이에 따라 정유사가 주유소 등에 공급하는 ℓ당 최고가격은 휘발유 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원이다.

산업부는 중동전쟁으로 국제유가가 배럴당 100달러 내외에서 등락을 거듭하고 지난 3차부터 최고가격을 동결해 인상할 요인이 있긴 하지만, 물가와 민생 안정에 최우선을 두고 6차 최고가격을 동결하기로 했다고 설명했다.

이번 6차부터 최고가격 조정 간격을 4주로 변경했다. 산업부는 “시장 상황 변화에 빠르게 대응하기 위해 2주 단위로 최고가격을 조정해 왔지만 최근 중동전쟁이 교착 상태에 머무르며 국제유가가 전쟁 초기보다 제한적인 변동성을 보이고 국내 주유소 가격은 휘발유와 경유 모두 ℓ당 2000원대 초반에서 안정세를 보이고 있다”고 설명했다.

이어 “주유소 사업자들의 재고 관리, 일반 국민들의 생활, 생계형 운전자들의 경제 활동 등에 예측 가능성과 안정성을 높이기 위해 조정 주기를 변경했다”고 밝혔다.

다만 중동전쟁이 끝나거나 호르무즈 해협 통항이 재개되는 등 중동 상황에 변화가 생기면 4주라는 조정 주기와 상관없이 신속하고 유연하게 최고가격을 조정할 계획이라고 밝혔다.

산업부는 전날 호르무즈 해협을 빠져나온 HMM의 초대형 원유 운반선(VLCC) ‘유니버설 위너’가 최고가격에 미치는 영향은 제한적이라고 평가했다. 양기욱 산업부 산업자원안보실장은 “좋은 신호일 순 있지만 상황을 근본적으로 바꿀 수 있는 요인이라고 보기엔 어렵다”며 “중요한 건 가격 예측 가능성이 보장되는 것”이라고 말했다.

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