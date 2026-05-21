국가 3요소는 국민과 주권, 국토이다. 이 중 국토는 국민 삶의 터전이자 국가의 물리적 토대다. 그러나 우리 헌법은 국토를 어떻게 관리하고 발전시킬 것인지에 대한 원리와 기준을 충분히 제시하지 못하고 있다.



이번 6·3 지방선거와 함께 추진되던 개헌안에는 지역균형발전 조항 개정도 포함돼 있었다. 비록 심화된 국토 불균형 문제를 해결하기에는 부족했지만, 국토균형발전을 헌법적으로 강화하려 했다는 점에서 의미 있는 시도였다. 그러나 결국 국회 문턱을 넘지 못했다.



1987년 개헌 이후 40년이 흐르는 동안 국토 환경은 크게 변화했다. 산업화와 도시화를 거치며 수도권 중심의 집중구조가 고착되고, 인구 감소와 지방 소멸이라는 국가적 위기에 직면했다. 국토균형발전은 더 이상 선택이 아니라 국가의 지속 가능성을 위한 필수 과제가 되었다.



현재의 ‘서울공화국’ 현상이 그 결과다. 수도권에는 사람과 기업, 문화와 교육, 정책 기능이 집중된 반면, 비수도권은 인구 유출과 산업 쇠퇴 속에서 존망의 위기에 놓여 있다. 이제 국토 문제는 지역 격차를 넘어 국가의 지속 가능성을 위협하는 구조적 문제로 확대됐다.



이 불균형은 결코 우연이 아니다. 사람과 기업, 인프라라는 지역 발전의 핵심 요소가 특정 공간에 집중된 구조적 결과다. 특히 도로와 철도 등 국가 인프라는 서울을 중심으로 구축되면서 접근성과 기회의 격차를 확대해왔다. 그 결과 인프라가 곧 기회를 결정하는 구조, 즉 이동·교육·일자리 접근성에 따른 공간적 불평등이 고착됐다.



문제는 이를 바로잡을 헌법적 기준이 없다는 것이다. 거주·이전 그리고 기업 활동에 대해서는 자유를 보장해야 하지만, 인프라 배치를 포함한 공간계획은 국가의 책임 영역이다. 시장의 자유와 공공의 계획이 병존하는 구조임에도 이를 조정할 원리는 충분히 정립돼 있지 않다. 그 결과 공공기관 이전이나 인프라 배치 정책은 반복적으로 갈등에 부딪히고, 국토균형발전 정책은 일관성과 지속성을 확보하기 어려운 상황이 이어지고 있다.



국토균형발전은 경제적·사회적·환경적 지속 가능성을 위해서도 필수적이다. 수도권 과밀과 지역 쇠퇴를 완화함으로써 국가 성장 잠재력을 높이고, 지역 간 격차와 공동체 분열을 줄일 수 있다. 또한 특정 지역 집중으로 인한 혼잡과 재해 취약성 등을 완화하는 효과도 있다. 특히 분단과 휴전 상태에 있는 우리나라에서 위험 분산 차원에서도 중요한 과제다.



따라서 국토균형발전과 국토계획의 원리를 헌법에 명확히 규정할 필요가 있다. 국토를 국민 삶의 기반이자 공공자산으로 규정하고, 공공복리와 미래세대를 고려한 계획적 관리 원칙을 헌법에 담아야 한다. 공간 정의와 균형발전 원리를 명시해 국민이 어디에 살든 기본적 기회를 공정하게 누릴 수 있도록 해야 한다.



지금의 국토 문제는 개별 정책이 아닌 국가 공간구조의 문제이며, 해법은 국토계획의 헌법적 재정립에 있다. 국토계획 관련 개헌은 단순한 조항 보완이 아니라, 국토균형발전과 국가의 지속 가능성을 위한 필수적 기반이다. 이제 국토를 어떻게 계획하고 배분할 것인가에 대한 질문을 헌법에서 시작해야 한다. 그것이 ‘서울공화국’을 넘어서는 출발점이다.