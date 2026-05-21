[정지아의 선물]엄마의 말

엄마는 아흔여덟부터 무른 음식 외에는 잘 드시지 못한다. 그리 오래 혹사당했으니 이가 제 역할을 하지 못하는 것도 당연하다. 밥은 죽으로 대체하고, 가급적 씹기 쉬운 채소를 푹 익혀 드리기 시작했다. 엄마가 제일 좋아하는 건 무나물과 호박볶음이다. 너무 볶아 젓가락만 대도 부서질 정도라 무슨 맛이 있을까 싶지만 이가 성치 않으니 도리가 없다. 지난여름이었을 게다. 호박볶음을 가만히 바라보던 엄마가 말했다.



아이, 호박 누가 썰었냐?



내가 썰지 누가 썰어?



워매. 칼질도 참말 잘헌다이. 하도 예삐게 썰어서 누가 썰어준 중 알았다. 우리 딸은 못허는 것이 없어야.



치아 상태를 고려해 최대한 얇게 썰기는 했지만 그 정도 칭찬을 들을 솜씨는 분명 아니었다. 마침 놀러온 친구에게 그 이야기를 했다. 나는 평생 객관적 사실과는 거리가 먼 엄마의 과도한 칭찬이 늘 불편했으므로. 친구가 입술을 비죽 내밀고는 비아냥거렸다.



복도 많은 지집애.



친구는, 심지어 공부를 압도적으로 잘해 우리나라 최고 대학을 나온 친구는, 두 가지 외국어를 모국어처럼 말하는 친구는 어려서부터 틈만 나면 엄마에게 지청구를 들었단다. 성격이 까탈스럽다든가, 손재주가 없다든가, 인물이 별로라든가, 그 엄마의 한결같은 결론은 공부 말고는 잘하는 게 하나도 없다는 것이었다.



나는 엄마로부터 못한다는 말을 들어본 기억이 없다. 성적이 바닥을 칠 때도 엄마는 하기만 하면 전국 일등은 따놓은 당상인데 왜 공부를 안 하냐고 했다. 무명 작가로 세상이 알아주지 않을 때 한 친척이 그랬다.



요새 작가들은 그지람서? 드라마를 쓰먼 떼돈을 번다는디 니도 드라마나 써보제 그냐?



드라마나,라니! 드라마판의 경쟁이 얼마나 치열한데! 세상 물정 하나만 알고 둘은 모르는 소리라 그러려니 지나치려는데 엄마가 발끈해서 근엄하게 한마디 거들었다.



우리 지아는 원체 고상해서 통속적인 글 따위는 안 쓰네.



그때는 깊이 생각하고 말 것도 없이 낯이 뜨거워 자리를 뜨고 말았지만 그때도 엄마는 못 쓴다고 안 했다. 안 쓴다고 했다. 그런 엄마가 나는 답답하기 짝이 없었다. 아무리 자식이라고 조금의 객관적 시각도 가지지 못한다는 게, 그토록 편파적이라는 게 이상한 적도 많다. 누구보다 잘할 애가 왜 안 하냐고 할 때마다 나는 안 하는 게 아니라 못하는 거라고 바락바락 대들었다. 복잡한 내 심정을 읽어낸 똑똑한 친구가 얄밉게 쐐기를 박았다.



네가 잘나서 오늘의 정지아가 된 게 아니네. 다 엄마 덕이네.



나는 내가 잘난 줄 알았다. 별스러운 가정사에도 망가지지 않고 가난에도 주눅 들지 않은 것 또한 자존감이 높아서라 믿었다. 어리석기 짝이 없다. 자존감은 왜 높았겠는가. 너는 왜 이것도 못하냐는 소리 한 번 안 하고 키운 엄마 덕이다. 그런 엄마 밑에서 자라면 누구라도 나 못지않은 자존감의 소유자로 성장했을 것이다. 환갑 지나도록 그 단순한 사실도 깨닫지 못했다니 천하의 바보 멍청이 아닌가!



요즘 엄마는 호박볶음을 먹을 때마다 칼질 잘한다고 칭찬이다. 요즘 엄마는 좀 전에 한 말도 기억하지 못한다. 몇번 듣다 알아차렸다. 엄마 젊은 시절에는 조선호박을 먹었다. 조선호박은 동그래서 일정한 모양으로 썰기가 어렵다. 엄마는 그 시절 호박을 생각하고 칼질 잘한다 칭찬했으리라. 우리 딸은 못하는 게 없다는 폭풍 칭찬에 가만있기가 뻘쭘해서 엊그제는 못하는 거 많아, 노래도 못하지 춤도 못 추지 그림도 못 그리지 사진도 못 찍지, 못하는 것들을 속사포로 나열하는데 엄마가 역시 한 수 위였다.



그런 거 잘해봐야 암짝에도 소용없다.



엄마는 알고 있었다. 내가 못하는 것도 많다는 걸. 엄마는 주관적인 게 아니라 참으로 현명한 사람이었다. 오늘 아침에도 밥상 들고 들어선 나를 보며 엄마는 흡족하게 웃었다.



내가 워치케 니 겉은 딸을 낳았으까이. 내 복이다, 내 복이여.



봄날의 따스한 햇살 같은 엄마의 말이 내게는 매일매일의 선물이다.