정치에서 ‘이긴다’는 것은 무엇인가. 표를 더 얻는 것인가, 상대를 무너뜨리는 것인가, 아니면 사회가 한 걸음 더 나아가게 만드는 것인가. 이 질문에 대한 답에 따라 정치인의 언어와 행동은 완전히 달라진다. 그리고 2026년 봄, 우리는 이 질문에 대한 서로 다른 답안지들을 동시에 받아들고 있다.



먼저 지금의 풍경부터 보자. 코스피는 5월15일 장중 사상 처음으로 8000선을 넘어섰다. 윤석열 정부 때만 해도 2500선을 헤매던 지수다. 그사이 대한민국은 내란의 밤을 시민의 힘으로 막아냈고, 헌정의 시계를 탄핵이라는 합법적 절차를 통해 되돌려놓았다.



그런데 그 위로 짙은 그림자가 어른거린다. 조국혁신당의 조국 후보 화법이다. 자신을 향한 의혹은 ‘검찰의 기획’이고, 타인을 향한 의혹은 ‘국민의 알권리’가 되는 이중 기준이다. 같은 잣대를 두 손에 나눠 쥐고, 상황과 유불리에 따라 기준을 달리 적용한다. 우리는 이런 어법에 이미 익숙한 이름을 붙여왔다. 내로남불, 그리고 위선이다. 문재인 정부를 상징했던 이 꼬리표는 결국 정권교체를 불러온 근본 이유이기도 했다.



사실을 반박하기보다 상대의 동기를 의심하게 만들고, 논점을 해명하기보다 상대를 악마로 규정한다. 진실의 자리에 ‘적’을 세우고, 토론의 자리에 ‘낙인’을 찍으며 정치적 이익만 극대화한다. 선민의식과 선악적 이분법이 휩쓸고 지나간 자리엔 국민적 분열과 상처만 깊게 남는다. 이 같은 문법의 계보는 20세기 낡은 좌파 선동술까지 거슬러 올라간다. 소련과 중국, 북한이 오랫동안 갈고닦은 것은 정책이 아니라 ‘서사를 장악하는 기술’이었다. 빅터 클렘페러가 전체주의 언어를 두고 말했듯, 선동의 본질은 거짓을 외치는 것이 아니라 사람들이 사실을 더 이상 신뢰하지 못하게 만드는 데 있다. 마타도어는 언제나 이 오래된 우물에서 물을 길어 올린다.



프로파간다의 목적은 상대를 설득하는 데 있지 않다. 사실 검증 자체를 무력화하는 데 있다. 무엇이 진실인지 따지는 일에 사람들이 피로감을 느끼기 시작하면, 결국 남는 것은 ‘내 편이 하는 말’만 믿는 태도다. 이 무기가 21세기 한국 사회에서는 이미 너무 낡은 방식이라고 단언할 수 있는 이유다.



2026년의 한국은 이미 그 퇴화를 넘어선 사회다. 평범한 시민들은 거리에서 헌법을 외쳤고, 헌법재판소와 국회는 절차로 응답했으며, 시장은 그 안정성에 자본으로 화답했다. 광장의 분노를 제도의 언어로 번역해낸 흔치 않은 민주주의 장면이었다. 그런 사회에서 흑색선전은 단지 한 후보만의 반칙에 그치지 않는다. 어렵게 끌어올린 공론장의 수준을 다시 끌어내리는 행위다.



조국, 한동훈, 이준석. 세 사람 모두 전국적 인지도만큼은 거대 양당 정치인에 뒤지지 않는다. 그러나 각자의 전장에서는 양당의 벽 앞에서 고전하고 있다. 인지도와 명성이 곧 득표가 되리라는 기대는 배반당하고 있다.



그 배반은 어느 정도 예고된 것이었다. 6·3 지방선거 출마자는 7000명이 넘고, 선거구는 2000개를 웃돈다. 그러나 이 거대한 선거판은 사실상 양대 정당의 조직력이 지배한다. 원내교섭단체에 미치지 못하는 소수정당이 이 구도를 뒤집을 확률은 냉정히 말해 희박하다.



구조를 직시할 필요가 있다. 승자독식의 소선거구제, 결선투표제의 부재, 낮은 투표율. 소수정당의 반복된 패배는 단지 무능의 결과라기보다 제도가 일정 부분 설계해놓은 결과이다. 정당하게 경쟁할 통로가 좁아질수록 사람은 정공법 대신 마타도어를 집어든다. 흑색선전은 개인의 인격 문제이면서 동시에 제도가 방치해온 민주주의의 퇴행이기도 하다. 구조를 외면한 비평은 결국 절반의 진실에 머물 수밖에 없다.



그러나 구조가 모든 것을 정당화하는 면죄부가 될 수는 없다. 같은 좁은 통로 앞에서도 어떤 정치인은 원칙을 택하고, 어떤 정치인은 마타도어를 택한다. 그 선택이 결국 그 사람의 정치를 규정한다. 나쁜 정치인의 무기를 빼앗는 가장 확실한 방법은 그 무기가 더 이상 통하지 않는 운동장을 만드는 것이다. 개인의 각성과 제도의 재설계, 이 둘은 반드시 동시에 이루어져야 한다.



시민은 이미 훨씬 앞서 나아가 있다. 광장에서 헌법을 외쳤고, 절차를 통해 권력을 제자리로 돌려놓았으며, 시장은 그 안정성에 신뢰로 화답했다. 그런데도 일부 정치인은 여전히 낡은 우물가를 맴돌고 있다. 시민이 만들어낸 봄을 정치가 따라가지 못하는 풍경이다. 내로남불과 흑색선전에 기대 연명하는 정치가 역사의 뒤안길로 퇴장할 때, 비로소 그 봄에 걸맞은 민주주의도 완성될 수 있을 것이다.