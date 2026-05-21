행안부도, 광주시도 ‘스타벅스 아웃’···관가로 확산하는 불매운동

5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크데이’ 이벤트를 개최한 스타벅스 불매운동이 광주 지역 사회를 넘어 관가로도 급속히 확산하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 21일 자신의 엑스(X)를 통해 “앞으로 민주주의의 역사와 사회적 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 밝혔다. 윤 장관은 “행정안전부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사와 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 이같이 밝혔다.

5·18 광주민주화운동을 모욕한 스타벅스에 정부 부처 장관이 사실상 불매운동을 공개 선언한 것으로, 향후 정부 주관 행사와 이벤트 등에서 스타벅스 제품이나 상품권의 퇴출을 의미한다.

윤 장관은 “민주주의는 수많은 시민들의 희생과 헌신 위에 세워진 것”이라며 “그 역사를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 소비하는 행태는 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 밝혔다.

강기정 광주시장도 시 주관 행사에서 스타벅스 상품권 사용을 전면 금지했다. 광주시는 이날 입장문을 내고 “스타벅스 사태를 단순한 실무자의 실수가 아닌 역사 인식이 부재한 최고경영자가 유발한 사회적 중대재해로 인식한다”며 강 시장의 지시 내용을 알렸다. 이어 “허위사실 유포만 처벌하는 현행 5·18 특별법의 한계를 바로잡겠다”며 “최소 2020년 발의된 개정안 수준으로 처벌 대상과 수위를 대폭 강화할 것을 국회에 적극 요청하겠다”고 밝혔다.

각종 기념일에 스타벅스 상품권으로 교직원 복지비를 지급해오던 광주 일부 중·고등학교들도 이번 파문을 계기로 스타벅스 상품권이나 제품을 구매하지 않기로 한 것으로 알려졌다.

광주시교육청은 지난 19일 스타벅스코리아에 항의 서한을 보내 역사적 가치 훼손 기업의 교육청 협력 사업 배제를 검토하겠다고 밝힌 바 있다. 광주은행도 지난 20일 본점 각 부서와 지점 등에 스타벅스 제품과 쿠폰 지급 행사를 하지 않기로 했다.

5·18단체 등 광주지역 시민사회는 정용진 신세계그룹 회장 사퇴를 촉구하고 있다. 광주와 전남지역 143개 시민사회단체는 이날 광주 서구 이마트 광주점 앞에서 “탱크데이 이벤트로 5·18을 모욕한 스타벅스 불매운동에 나서겠다”고 밝혔다. 스타벅스코리아는 신세계그룹 계열사다.

단체들은 “숭고한 민주화운동을 올바르게 계승하기 위한 법과 제도 안착이 지연되는 틈을 타 대기업이 5·18을 조롱하며 마케팅에 활용했다”며 “신세계그룹과 스타벅스가 사과문을 발표하고 대표이사를 해임했으나 ‘꼬리 자르기’에 불과하다”고 지적했다.

스타벅스는 5·18민주화운동 46주년 기념일인 지난 18일 탱크데이라는 이름의 행사를 진행했다. 공식 홈페이지와 앱 등에 게시된 홍보물에는 ‘탱크데이’라는 문구와 함께 날짜 ‘5/18’이 강조됐고, ‘책상에 탁!’이라는 표현도 포함됐다.

해당 문구가 5·18 당시 계엄군의 광주시내 탱크 진입, 1987년 발생한 고 박종철 열사 고문치사 사건(‘책상을 탁! 치니 억! 하고 죽었다’는 당시 해명)을 연상시킨다는 비판이 커지자 해당 이벤트를 중단했다.