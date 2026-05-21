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검찰 “전광훈, 보석 허가 취지 경시”···‘집회 참가 제한’ 추가 요청

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본문 요약

검찰이 전광훈 목사의 보석 조건에 '집회 참가 제한'을 추가해달라고 법원에 요청했다.

서울서부지검은 21일 "보석 허가 기간 중 전광훈 목사의 일련의 행적 등을 고려하였을 때 보석이 허가된 취지를 경시하는 것으로 판단되어 필요한 의견을 제출했다"고 밝혔다.

검찰이 밝힌 '필요한 의견'은 전 목사가 집회에 참가하는 것을 제한해달라는 내용인 것으로 알려졌다.

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검찰 “전광훈, 보석 허가 취지 경시”···‘집회 참가 제한’ 추가 요청

입력 2026.05.21 20:07

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서부지법 사태와 관련해 특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 18일 서울 종로구 서울경찰청에 피의자 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.11.18. 정효진 기자

서부지법 사태와 관련해 특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받는 전광훈 사랑제일교회 목사가 18일 서울 종로구 서울경찰청에 피의자 신분으로 출석하며 입장을 밝히고 있다. 2025.11.18. 정효진 기자

검찰이 전광훈 목사의 보석 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해달라고 법원에 요청했다.

서울서부지검은 21일 “보석 허가 기간 중 전광훈 목사의 일련의 행적 등을 고려하였을 때 보석이 허가된 취지를 경시하는 것으로 판단되어 필요한 의견을 제출했다”고 밝혔다.

검찰이 밝힌 ‘필요한 의견’은 전 목사가 집회에 참가하는 것을 제한해달라는 내용인 것으로 알려졌다.

전 목사는 보석으로 석방된 뒤 보수 성향 집회에 수차례 참석해 본인의 혐의 사실을 부인하거나 “윤석열 대통령이 복귀할 것” “6월6일에 1000만명이 집회에 모이면 이재명 대통령이 하야할 것” 등의 발언을 해왔다.

앞서 법원은 건강상의 이유 등으로 전 목사에 대한 보석을 허가하면서 사건 관계자와의 접촉 금지, 주거지 제한 등의 조건을 걸었다.

검찰의 요청이 받아들여질지 여부는 22일 열리는 전 목사의 특수건조물침입교사 등 혐의 3차 공판에서 결정될 것으로 보인다.

검찰은 “관련 상세한 내용은 재판 전 공개하기 어렵다”며 “내일 공판에서 설명이 있을 예정”이라고 밝혔다.

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