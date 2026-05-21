검찰 “전광훈, 보석 허가 취지 경시”···‘집회 참가 제한’ 추가 요청

검찰이 전광훈 목사의 보석 조건에 ‘집회 참가 제한’을 추가해달라고 법원에 요청했다.

서울서부지검은 21일 “보석 허가 기간 중 전광훈 목사의 일련의 행적 등을 고려하였을 때 보석이 허가된 취지를 경시하는 것으로 판단되어 필요한 의견을 제출했다”고 밝혔다.

검찰이 밝힌 ‘필요한 의견’은 전 목사가 집회에 참가하는 것을 제한해달라는 내용인 것으로 알려졌다.

전 목사는 보석으로 석방된 뒤 보수 성향 집회에 수차례 참석해 본인의 혐의 사실을 부인하거나 “윤석열 대통령이 복귀할 것” “6월6일에 1000만명이 집회에 모이면 이재명 대통령이 하야할 것” 등의 발언을 해왔다.

앞서 법원은 건강상의 이유 등으로 전 목사에 대한 보석을 허가하면서 사건 관계자와의 접촉 금지, 주거지 제한 등의 조건을 걸었다.

검찰의 요청이 받아들여질지 여부는 22일 열리는 전 목사의 특수건조물침입교사 등 혐의 3차 공판에서 결정될 것으로 보인다.

검찰은 “관련 상세한 내용은 재판 전 공개하기 어렵다”며 “내일 공판에서 설명이 있을 예정”이라고 밝혔다.