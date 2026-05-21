[책과 삶]‘웹의 아버지’, 데이터 주권을 묻다

팀 버너스리, 이것은 모두를 위한 것입니다 팀 버너스리 지음 | 윤신영 옮김 생각의힘 | 432쪽 | 2만6800원

1989년 스위스 유럽입자물리연구소(CERN)에서 일하던 젊은 엔지니어 팀 버너스리는 서로 다른 컴퓨터와 네트워크에 흩어진 정보를 자유롭게 연결할 방법을 고민했고, 그렇게 월드와이드웹(WWW)이 탄생했다. 그는 이 발명에 특허를 걸지 않았다. 웹은 특정 기업의 소유물이 아니라 모두를 위한 공공재여야 한다고 믿었기 때문이다.



그로부터 30여년이 지난 지금, 인터넷은 우리 삶에서 없어서는 안 될 공기 같은 존재가 됐다. 하지만 웹의 모습은 버너스리가 처음 꿈꿨던 이상과 점점 멀어지고 있다.



알고리즘은 사용자의 관심을 붙잡기 위해 자극적인 콘텐츠를 끊임없이 추천하고, 거대 플랫폼 기업은 데이터를 독점한다. 생성형 인공지능(AI) 시대에 접어들며 개인정보와 데이터 통제 문제는 거대한 논쟁거리가 됐다.



‘웹의 아버지’로 불리는 저자는 자신의 창조물이 어떻게 변질됐는지 돌아보며 뒤틀린 디지털 생태계를 다시 인간 중심으로 되돌리기 위한 방향을 제시한다. 책은 웹의 탄생 과정과 함께 오늘날 인터넷이 안고 있는 문제를 차근차근 짚는다. 사용자의 이동 경로를 추적하는 서드파티 쿠키, 클릭을 유도하는 중독형 알고리즘, 웹을 폐쇄적인 생태계로 바꿔놓은 거대 플랫폼들이 거론된다.



저자는 개인이 자신의 데이터를 직접 소유하고 관리함으로써 기업에 대한 종속에서 벗어나는 ‘데이터 주권’을 실천해야 한다고 주장한다. 이와 함께, 클릭이 곧 수익이 되는 ‘주목 경제’가 디지털 피로감과 양극화를 낳았다고 진단하며 알고리즘이 우리의 욕망을 조종하는 것이 아니라 사용자의 목표가 기술을 이끄는 ‘의도 경제’로의 전환을 제안한다.



2012년 런던 올림픽 개회식에서 “이것은 모두를 위한 것입니다(This is for Everyone)”라고 선언했던 저자는 다시 묻는다. “웹은 과연 누구를 위해 존재하는가.” AI가 세상의 규칙을 다시 쓰고 있는 지금, 웹의 발명가가 던지는 질문은 그 어느 때보다 절실하게 들린다.

