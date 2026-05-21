[책과 삶]왜 모든 ‘마지막’들은 힘든 것일까

마침표의 순간들 소피 갈라브뤼 지음 | 박명숙 옮김 위즈덤하우스 | 288쪽 | 1만8500원

누구에게나 마지막은 어렵다. 몇 해간 준비했던 은퇴도, 연인의 갑작스러운 이별 통보도, 언젠가는 꼭 끊고 싶었던 술과 담배와의 마지막도 각기 다른 이유로 괴롭다. <마침표의 순간들>은 인간의 인생에 다가오는 수많은 마지막 순간을 고찰한다. 왜 모두에게 마지막은 어려운지, 더 현명하게 끝을 맞이할 방법은 무엇인지 다양한 사례를 통해 철학적 논의를 펼친다.



1990년생인 저자 소피 갈라브뤼는 2022년 출간한 첫 책 <분노의 얼굴>로 당해 ‘고등학교 철학 도서상’을 받으며 혜성처럼 등장한 프랑스의 젊은 철학자다. <마침표의 순간들>은 저자의 세 번째 저서로 우리가 인생에서 맞는 ‘마지막 순간’을 바탕으로 인생의 희로애락과 삶의 전환점이 되는 순간들을 살핀다. 저자 자신의 경험은 물론 빅터 프랭클의 <죽음의 수용소에서>와 같은 책이나 수필, 팟캐스트, 영화 에피소드 등을 인용해 다양한 철학적 사고를 이해하기 쉬운 단어로 전달한다.



책은 ‘마지막’을 세 유형으로 구분한다. 하나는 미리 준비할 수 있는 마지막이다. 동료의 퇴사를 위해 송별회를 열거나 자신의 퇴직을 준비하는 것, 가까운 가족의 죽음을 앞두고 마음의 준비를 하는 일 등이 여기에 속한다. 두 번째로는 닥친 후에야 알게 되는 마지막이다. 친구와의 갑작스러운 절연이나 부모의 이혼 등이 해당하며, 사람들에게 상처와 고통을 남기기도 한다. 세 번째는 과거의 자신과 달라지기 위해 원하는 마지막이다. 금연·금주 혹은 끊어내고 싶었던 관계를 마무리하는 것 등이 속한다.



저자는 삶의 다양한 마지막 순간을 능동적 태도로 맞이해야 한다고 강조한다. 마지막을 비극으로 보지 말고 인생의 자연스러운 전환점으로 보고 유연하게 통과하자는 것이다.



‘매 순간이 마지막인 것처럼 소중히 하라’와 ‘마지막이라 생각 말고 현재에 충실해지자’는 두 모순적인 격언을 삶에 어떻게 적용하면 좋을지 책을 덮을 때까지 함께 고민하게 된다.

