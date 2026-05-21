농협, 당정 추진 ‘회장 직선제’ 전격 수용

‘외부 감사위원회’ 신설은 거부 내부 통제 강화 통해 보완 시사

농협중앙회가 21일 정부와 여당이 추진하는 중앙회장 직선제 전환을 전격 수용하기로 결정했다. 다만, 외부 감사위원회 신설은 반대하며 내부 통제 보완책을 제시했다.



강호동 농협중앙회장(사진)은 이날 ‘농업인 조합원과 국민께 드리는 글’을 통해 “민주적이고 책임 있는 선거제도 개선이 필요하다는 인식을 같이하고 있다”며 “조합원 직선제는 열린 마음과 책임 있는 자세로 적극 수용하겠다”고 밝혔다.



농협은 약 1100명의 조합장이 중앙회장을 선출하는 ‘간선제’를 유지해왔다.



그러나 선거 과정에서 금품수수 정황이 드러나는 등 농협이 ‘비리의 온상’이라는 지적이 제기되면서 당정은 지난 3월 농협 개혁안을 발표해 직선제로의 개편을 추진해왔다.



이번 조치로 직선제가 도입되면서 앞으로는 중복 조합원을 제외한 187만명의 조합원이 직접 중앙회장을 선출하게 된다.



강 회장은 다만 금권선거 부작용 등을 우려해 “과도한 선거비용 부담은 조합원 지원 재원의 감소로 이어지는 만큼 선거공영제 도입과 같은 제도적 뒷받침이 절실하다”고 강조했다.



농협은 그러나 정부 개혁안에 포함된 외부 감사위 신설은 반대했다. 강 회장은 “감사위 신설에 따른 중복 규제와 인력·운영비 증가 등으로 경영 전반의 자율성과 안정성이 저해될 우려가 있다”며 “내부 감사 기능을 철저히 보완하고, 학계·농민단체·이해관계자가 참여하는 공론화를 거쳐 최적 안을 도출하겠다”고 말했다.



농협이 직선제를 수용하면서 농협법 입법도 속도가 붙을지 주목된다.

