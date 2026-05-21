서울 아파트값, 3주 연속 오름폭 확대…용산·강남 3구도 ‘뜀박질’

양도세 중과 적용 이후 ‘매물 잠김’ 영향…전셋값도 동반 상승세 중저가 지역 손바뀜 활발, 고가 강남권 가격도 밀어올릴까 촉각

5월9일 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 이후 수도권 아파트값 상승폭이 눈에 띄게 커지고 있다. 상대적으로 가격이 낮은 중저가 지역에 매수세가 몰리면서 고가 지역으로의 ‘갈아타기’ 수요를 자극하고 있다는 분석도 나온다.



한국부동산원이 21일 발표한 5월 셋째주(18일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면, 서울 아파트값은 상승폭이 3주 연속 커져 지난주 0.28%에서 이번주 0.31%까지 확대됐다. 서울 아파트 매매가는 올해 들어 누적 3.42% 올라 상승폭이 전년 같은 기간(1.66%)의 두 배를 넘어섰다.



정부의 다주택자 양도소득세 중과 재개 발표 영향으로 한때 하락 전환했던 강남 3구(강남·서초·송파구)와 용산구 아파트값도 큰 폭의 오름세를 보였다. 송파구(0.38%)와 서초구(0.26%), 용산구(0.22%)에 더해 강남구도 0.2% 올랐다.



아파트값이 낮고 대출규제로부터 상대적으로 자유로워 거래가 활발한 외곽 지역은 이번주도 상승세를 견인했다. 자치구별로 보면 성북구(0.49%), 서대문구(0.46%), 강북·관악구(각 0.45%), 강서·광진구(각 0.43%) 순으로 아파트값 상승폭이 컸다.



서울뿐만 아니라 경기도에서도 과천·용인·수원 등 다수 지역에서 아파트값 오름폭이 커졌다. 강남과 인접한 과천시는 지난달 3주간 아파트값이 떨어졌다가 최근 2주 연속 0.2%의 높은 상승률을 보였다. 이외 10·15 대책으로 규제지역으로 지정된 광명시(0.68%)뿐만 아니라 비규제지역인 구리시(0.34%) 등도 높은 오름폭을 나타냈다.



지난 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료되면서 ‘매물 잠김’ 현상이 나타나고 있는 것으로 보인다. 이날 부동산정보업체 아실 자료를 보면 서울 아파트 매물은 양도세 중과 시행 이전인 5월9일과 비교해 7.7% 줄었다. 자치구별로는 강동구(-16.5%), 서초구(-13.8%), 노원구(-9.7%)에서 감소폭이 컸다.



서울 아파트 전셋값도 이번주 0.29% 올라 전주(0.28%)보다 오름폭이 소폭 커졌다. 핵심 선호 지역과 외곽 지역에서 두루 급격히 오르는 양상이다. 자치구별로 보면 송파구(0.51%), 성동구(0.49%), 성북구(0.47%), 광진·도봉구(각 0.42%)가 높았다. 경기(0.18%→0.15%)는 광명시(0.72%), 화성시 동탄구(0.42%), 안양시 동안구(0.38%) 등의 상승률이 높았다.



비수도권(0.01%)은 4주째 약세를 이어갔다. 5대 광역시는 0.03%, 세종시는 0.11% 하락했다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “단기간에 값이 많이 오른 ‘중저가’ 아파트를 매도한 소유자들이 15억~20억원 전후 아파트로 갈아타기를 시도하면서 연쇄적으로 고가 아파트 밀집 지역에 영향을 주는지 지켜볼 필요가 있다”고 말했다.

