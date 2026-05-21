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10대 기업 수출액 비중 50% 넘겼다

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본문 요약

지난 1분기 상위 10대 기업의 수출액 비중이 역대 처음으로 50%를 넘어섰다.

중견·중소기업의 수출은 10% 안팎 늘어나는 데 그치면서 대기업과 중견·중소기업 간 온도차는 갈수록 커지고 있다.

국가데이터처가 21일 발표한 '1분기 기업특성별 무역통계'를 보면 1분기 수출액은 1년 전보다 37.8% 늘어난 2199억달러로 역대 최대치를 기록했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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10대 기업 수출액 비중 50% 넘겼다

입력 2026.05.21 20:22

수정 2026.05.21 20:23

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  • 김경민 기자

  • 기사를 재생 중이에요

반도체 호황에 무역집중도 최대

중견·중소기업과 격차 점점 커져

10대 기업 수출액 비중 50% 넘겼다

지난 1분기 상위 10대 기업의 수출액 비중이 역대 처음으로 50%를 넘어섰다. 중견·중소기업의 수출은 10% 안팎 늘어나는 데 그치면서 대기업과 중견·중소기업 간 온도차는 갈수록 커지고 있다.

국가데이터처가 21일 발표한 ‘1분기 기업특성별 무역통계(잠정)’를 보면 1분기 수출액은 1년 전보다 37.8% 늘어난 2199억달러로 역대 최대치를 기록했다. 반도체 수출액이 785억달러로 전년 동기 대비 139.1% 늘면서 역대 최대 증가율을 보인 영향이다.

전체 수출액에서 10대 기업 수출액이 차지하는 비중을 뜻하는 ‘상위 10대 기업 수출 무역집중도’는 50.1%로 집계됐다. 2015년 통계 시작 이래 사상 처음으로 절반을 넘어선 것이다. 1년 전보다 13.5%포인트 높아졌고, 전 분기보다도 6.7%포인트 확대됐다.

‘상위 100대 기업 무역집중도’도 73.4%로 집계돼 마찬가지로 역대 최대치를 기록했다. 대기업의 수출 영향력이 더욱 커졌다는 뜻이다.

기업 규모별로 보면 대기업 수출액은 1년 전보다 52.9% 늘어 역대 최고 증가율을 나타냈다. 반면 중견기업(7.4%)·중소기업(10.7%)은 수출이 10% 안팎 늘어나는 데 그쳤다.

지난해 4분기만 해도 대기업과 중소기업의 수출 증가율 격차는 0.8%포인트에 불과했지만, 1분기엔 42.2%포인트로 차이가 크게 벌어졌다.

특히 대기업의 대미 수출은 1년 전보다 53.2% 증가했으나 중견(-3%)과 중소(-0.9%)기업은 수출이 오히려 줄었다.

종사자 규모별로도 250인 이상 업체 수출은 43.8% 불어난 반면, 10~249인 업체(12.0%)와 1~9인 업체(11.8%)는 10%대 증가에 그쳤다.

데이터처 관계자는 “반도체의 수출 규모가 워낙 컸기 때문”이라고 설명했다.

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