아비뇽 페스티벌서 한강·이자람 목소리가

‘작별하지 않는다’ 원작 낭독 등 9개 작품 28년 만에 공식 초청 한국어도 공식 초청언어로 선정

한강의 소설 <작별하지 않는다>가 세계 최대 공연예술축제인 프랑스 ‘아비뇽 페스티벌’에서 울려 퍼진다. 소리꾼 이자람의 <눈, 눈, 눈> 등 한국 작품 9개도 무대에 오른다. 한국 작품이 아비뇽 페스티벌에 공식 초청된 것은 28년 만이다.



예술경영지원센터(예경)는 21일 서울 종로구 아트코리아랩에서 기자간담회를 열고 2026년 아비뇽 페스티벌 공식 초청 프로그램(IN)에 한국 작품 9개가 선정됐다고 밝혔다. ‘아시아의 열망’을 주제로 열렸던 1998년 축제 이후 처음이다.



올해 페스티벌에는 한국어가 공식 초청 언어로 선정돼 축제 전면에 나선다. 초청 언어 프로그램은 특정 언어권의 예술과 문화를 집중 조명하는 것으로, 2023년 영어, 2024년 스페인어, 2025년 아랍어가 선정된 바 있다. 한국어 선정은 아시아 언어권 최초이자 단일 국가 언어로는 첫 사례다. 아비뇽 페스티벌 티아고 호드리게스 예술감독은 지난해 7월 한국어를 초청 언어로 선정하면서 “초청 언어 선정의 핵심 기준은 해당 언어를 기반으로 한 공연예술의 풍부한 창작성과 다양성이다. 한국어가 지닌 동시대 예술 창작의 역동성과 확장성에 주목했다”고 밝힌 바 있다.



이번 페스티벌에서는 총 7개 한국 공연단체의 9개 작품이 세계 관객을 만난다. 가장 눈길을 끄는 건 한강 작가의 <작별하지 않는다> 원작 낭독 공연이다. 아비뇽 페스티벌과 서울국제공연예술제(SPAF)가 공동 협력한 이 무대는 프랑스어 ‘새’(Oiseau)라는 작품명으로 7월15일과 16일 두 차례 교황청 명예극장에서 선보인다. 프랑스 배우 이자벨 위페르와 한국 배우 이혜영이 낭독자로 나선다.



2024년 노벨 문학상 수상 후 외부 활동을 하지 않고 있는 한강 작가가 직접 참석한다. 한강 작가는 공연에 앞선 7월12일 독자들과의 대화에도 나선다.



‘연극계 노벨상’ 국제 입센상을 아시아 최초로 수상한 구자하 작가의 작품 <쿠쿠>, <한국 연극의 역사>, <하리보 김치> 3편도 무대에 오른다. 톨스토이 단편을 판소리로 재창작한 이자람의 <눈, 눈, 눈>, 제주 해녀의 삶에서 영감을 얻은 <물질>(연출 이진엽), 제주 4·3사건을 배경으로 한 <섬 이야기>(연출 이경성), 기후위기를 감각적으로 풀어낸 무용 <1도씨>(허성임 안무) 등도 해외 관객과 만난다.



소리꾼 이자람은 “두 번 아비뇽 오프(자율참가형) 프로그램에 참석했는데 그때 매일 밤 교황청 담벼락에 앉아 공식 초청 공연을 바라봤다. 창작 판소리로 아비뇽에 가게 돼 믿을 수 없이 기쁘다”고 소감을 전했다. 김장호 예술경영지원센터 대표는 “한국어가 공식 초청 언어로 선정됐다는 것은 한국어를 기반으로 창작되는 동시대 공연 예술의 창조성과 다양성이 국제적으로 의미 있게 평가받고 있다는 방증”이라고 밝혔다. 올해 80회를 맞는 아비뇽 페스티벌은 7월4일부터 25일까지 아비뇽 일대의 주요 공연장에서 열린다.

