‘연체 채권 보도’ 배재흥·김경민 경향 기자, 대통령 감사패

배재흥·김경민 경향신문 기자가 21일 장기 연체 부실채권 문제를 집중 보도한 공로로 이재명 대통령 명의의 감사패를 받았다.



이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 경향신문 본사를 찾아 ‘1000만원 빚이 4400만원으로, 죽기 전엔 빚 조정 어려워…은행도 상록수 그늘에 숨었다’ 기사(경향신문 5월12일자 보도)와 관련해 이 대통령 명의의 감사패를 두 기자에게 전달했다.



감사패에는 “서민들의 삶을 옥죄는 민간 배드뱅크의 약탈적 금융 부조리를 생생하게 밝혀내어 민생 문제 해결에 크게 기여하였다. 이에 그 공을 기려 감사패를 드린다”는 내용이 담겼다.



두 기자는 여러 금융회사들이 주주로 참여한 ‘상록수유동화전문회사’가 정부의 새도약기금 사각지대에 있다는 점을 지적했다. 이 대통령은 보도 직후 엑스에 관련 기사를 링크한 뒤 “아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다”며 “보도에 진심으로 감사드린다”고 말했다.



보도 직후 ‘상록수’는 사실상 청산 절차에 들어갔으며, 다른 유동화전문회사가 보유한 장기 연체채권 역시 새도약기금으로 매각하기로 결정되는 등 후속 조치가 이어졌다.

