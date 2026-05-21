‘아시아의 슈바이처’ 이종욱 박사 20주기…WHO서 추모식 열려

한국인 최초의 국제기구 수장이자 ‘아시아의 슈바이처’ ‘백신의 황제’ 등으로 불린 고 이종욱 박사의 서거 20주기 추모식이 20일(현지시간) 스위스 제네바 세계보건기구(WHO) 본부에서 열렸다.



추모식은 한국 보건복지부와 한국국제보건의료재단(KOFIH)이 주관하고 한국·중국·에티오피아·라오스 등 6개국 보건부가 공동 주최했다.



1976년 서울대 의대를 졸업한 이 박사는 대학 시절 경기 안양 나자로마을에서 나병 환자를 위해 봉사했다. 졸업 후 3년간 춘천의료원에서 의사로 일했고, 1979년 독실한 가톨릭 신자로 한국에 봉사차 온 일본인 레이코 가부라키와 만나 결혼한 뒤 미국 하와이대에서 공중보건학 석사 과정을 마쳤다



WHO에 몸담은 건 1983년 WHO 남태평양지역 사무처 한센병 퇴치팀장으로 근무하면서부터다. 1998년 할렘 브룬틀란트 사무총장이 취임한 이후 이 박사는 사무총장의 특별대표직을 시작으로 WHO의 정책부서를 두루 거쳤다.



2000년부터 결핵국장으로 일하다 2003년 제6대 WHO 사무총장으로 취임했다. 한국인으로서는 처음 국제기구의 수장이 됐다.



코피 아난 전 유엔 사무총장의 뒤를 이을 유력 후보로 거론되기도 했다.



정작 자신의 건강을 돌볼 여유도 없이 일에 몰두하던 그는 2006년 5월 집무 도중 갑자기 쓰러져 타계했다.



서거 20주기 추모식에는 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장과 정은경 보건복지부 장관, 고인의 부인인 레이코 가부라키 여사, 감염병혁신연합(CEPI)·세계백신면역연합(Gavi) 등 글로벌 보건기구 대표, 이종욱 박사의 생전 동료들이 함께했다.

