나는 누구인가, 난 무엇을 위해 야구를 하나…강민호 ‘깨달음’ 뒤에 ‘반등’이 왔다

올 초 27경기 타율 0.197 침체기

“미래 걱정보다 오늘 하루 행복”

“내려놔” 최형우 조언도 큰 힘

1군 복귀 후 타율 4할 넘는 맹타

2026시즌에도 KBO리그 최고 포수를 꼽으라면 여전히 삼성 강민호(41·사진)가 거론된다.



1985년생 최고참 포수인 강민호는 최초로 자유계약선수(FA) 계약을 네 차례나 했다. 지난 시즌을 마치고 삼성과 2년 총액 20억원에 도장을 찍은 강민호는 올 시즌에도 삼성의 안방을 지키며 최다 경기 출장 기록을 늘려나가고 있다.



하지만 강민호는 올 시즌 초반 27경기에서 타율 0.197의 침체기에 빠졌다. 결국 그는 지난 3일 1군 엔트리에서 제외됐다.



강민호는 퓨처스리그 3경기에서 7타수 2안타 1타점 2볼넷 1득점으로 타격감을 끌어올렸다. 그리고 열흘의 시간이 지난 뒤 13일 팀 전력에 합류했다.



강민호는 복귀전이던 13일 LG전부터 19일 KT전까지 6경기에서 20타수 9안타 타율 0.450 1홈런 9타점 등을 기록하며 완전히 살아났다.



KT전에선 몸을 사리지 않는 플레이도 보여줬다. 강민호는 2-0으로 앞선 4회 1사 후 타석에서 KT 선발 케일럽 보쉴리의 3구째 볼을 받아친 뒤 1루로 힘껏 내달렸다. 강민호의 투혼으로 삼성은 KT를 10-2로 꺾고 공동 선두에 올랐다.



강민호의 반등은 자신의 야구에 대한 깨달음에서 나왔다. 강민호는 ‘내가 왜 스트레스를 받으며 야구를 하고 있을까’라는 고민을 갖고 2군으로 향했고, 답을 찾았다. 그는 “지금 당장 내가 은퇴를 해도 이상하지 않을 나이인데, 스트레스나 미래에 대한 걱정보다는 오늘 하루만 행복하자라고 생각을 바꿔봤다”고 말했다.



강민호가 의지하는 최형우의 조언이 큰 도움이 됐다. 강민호는 “형우 형이 ‘민호야, 이제 좀 내려놓고 해도 돼’라는 말을 했다. 내가 스트레스를 많이 받는 모습에 심플하게 이야기를 해준 것 같다. 그냥 좀 내려놓고 해도 되는 나이라는 말이 큰 힘이 됐다”고 전했다.



강민호는 ‘은퇴’라는 말이 이상하지 않은 나이다. 4번째 FA 계약을 하고도 다시 ‘도전하겠다’고 했지만 막상 타격이 풀리지 않자 걱정이 컸다.



그는 “성적이 안 나오니 다가오지 않은 미래에 대한 걱정이 너무 많았다”며 “그런 부분들을 비우려고 노력했다”고 말했다.



박진만 삼성 감독은 “강민호는 우리 팀에 없어서는 안 될 선수”라고 말하곤 한다. 그래서 2군행을 먼저 제안하기도 했다. 강민호 역시 자신을 향한 팀의 믿음이 얼마나 큰지를 잘 안다. “알찬 10일을 보내고 왔다”는 강민호는 이제 눈앞에 있는 그날의 경기만 바라보며 달린다.

