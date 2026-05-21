종전이몽?…네타냐후, 종전 협상 의향서 알린 트럼프와 통화하며 ‘신경전’

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽 사진)이 이란과 협상이 진전되고 있다면서도 결렬되면 군사 행동이 재개될 수 있다고 경고했다. 미·이란 간 접촉이 이어지는 가운데 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리(왼쪽)는 미·이란의 종전 협상에 강한 불만을 표하며 충돌하고 있는 것으로 전해졌다.



20일(현지시간) 로이터통신에 따르면 트럼프 대통령은 이란과의 협상에 관해 “며칠을 더 기다릴 수 있다”면서도 “원하는 답을 얻지 못하면 상황이 매우 빠르게 악화할 것”이라고 말했다. 그는 이날 미 해안경비대사관학교 졸업식 연설에서 “우리는 이란 문제에서 마지막 단계에 와 있다”며 “합의를 하거나, 혹은 우리가 다소 거친 일을 하게 될 것”이라고 말했다.



중동 전문 매체 미들이스트아이는 애초 19일로 예정됐던 트럼프 대통령의 군사작전이 보류된 배경에 ‘하지 기간 전쟁을 재개해서는 안 된다’는 걸프 지역 동맹국들과 백악관 참모진의 우려가 있었다고 보도했다. 보도에 따르면 하지 기간 군사작전이 재개되면 수십만명의 성지순례객 이동에 차질이 생기고, 전 세계 이슬람권 여론이 악화할 수 있다는 경고가 제기됐다. 하지는 이슬람 5대 의무 중 하나로, 올해는 오는 24일부터 6일간 진행될 예정이다.



미 온라인 매체 액시오스는 네타냐후 총리가 전날 트럼프 대통령과의 통화에서 협상 진행 과정을 비판하며 교전을 재개해야 한다고 주장했다고 전했다.



소식통에 따르면 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 중재국들이 미국과 이란의 서명을 받기 위한 ‘의향서’를 준비 중이라고 말했다. 이 의향서에는 전쟁을 공식적으로 종식하고 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협 재개방 등의 사안을 논의하는 30일간 협상을 시작한다는 내용이 담겼다.



네타냐후 총리는 협상에 회의적이며 이란 정권과 군사력을 약화시키기 위해 공격을 재개해야 한다는 입장이다. 한 미국 소식통은 “네타냐후 총리가 (트럼프 대통령과) 통화 후 매우 화를 냈다”고 말했다.



이란 정부는 21일 미국으로부터 새로운 종전 협상안을 전달받아 검토하고 있다고 밝혔다. 이란 관영 매체 누르뉴스에 따르면 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 “이란의 14개 조항 원안을 바탕으로 여러 차례 메시지 교환이 이뤄졌다”며 “미국 측 의견을 전달받았으며 이를 검토 중”이라고 말했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 “우리 쪽에서는 모든 길이 여전히 열려 있다”며 “강압을 통해 이란을 항복시키려는 것은 환상일 뿐”이라고 엑스에 올렸다.



한편 이란은 호르무즈 해협에 대한 통제권을 확대하고 있다. 이란 페르시아만해협청(PGSA)은 이날 엑스를 통해 호르무즈 해협에 대한 새 통제 구역을 발표했다. PGSA는 엑스에 설정한 통제 구역 지도를 게시하며 “호르무즈 해협을 통과하기 위해서는 해당 기관의 허가가 필요하다”고 썼다.

