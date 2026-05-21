이젠 ‘순방 외교’…바빠지는 시진핑

트럼프와는 ‘위기 관리’ 푸틴과는 ‘공조’…공세적 외교 ‘가능성’ 하반기엔 우호국 중심 순방 나설 듯…1순위는 북·중 정상회담

시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에 이어 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 연달아 주재하며 강대국 외교의 중심으로 부상했다. 미·러 양국을 동시에 상대하는 강대국이자 주도적으로 세계 전략을 짤 수 있다는 메시지를 성공적으로 전달했다는 평가가 나온다. 시 주석은 하반기 브릭스(BRICS) 정상회의와 미국 국빈방문 등 순방 외교를 통해 보다 공세적 외교를 펼칠 것으로 예상된다.



지난 20일 베이징 인민대회당에서 진행된 중·러 정상회담은 성과 면에서 미·중 정상회담과 대조적 모습을 보였다. 미·중은 지난 14~15일 정상회담에서 공동성명을 도출하지 못했으며, 이란 등 국제 현안에 대해서도 의견 일치를 보지 못했다. ‘전략적 안정관계’라는 틀을 통해 미·중관계를 관리하겠다는 목표만 재확인했다.



중·러는 정상회담을 통해 ‘다극화된 세계 질서와 새로운 유형의 국제 관계 수립’ ‘포괄적 동반자 관계 및 선린 우호 관계 심화’에 관한 두 공동성명을 발표하며 양국의 전략적 공조를 과시했다. 공동성명에서 중·러는 미국을 우회 비판하며 대만, 일본, 우크라이나 등 전략적 이익이 걸린 사안에 지지를 표했다.



스티브 창 런던 동양·아프리카대학(SOAS) 차이나연구소 소장은 AP통신에 “중국은 어떤 강대국과도 우호적이고 전략적인 파트너십을 유지하고 있으며, 미국 역시 그중 하나일 뿐이라는 메시지를 전달했다”고 말했다. 알렉산더 코롤레프 뉴사우스웨일스대 선임강사도 호주 학술매체 더컨버세이션 기고에서 “중국은 이제 스스로를 강대국 정치의 중심축으로 인식하고 있다”고 평가했다.



중국의 외교적 존재감은 지난해 말부터 세계 주요국 정상들의 잇따른 방중을 계기로 부각됐다. 지난해 말부터 올해 2월까지 프랑스, 독일, 영국, 캐나다 등 그간 중국과 다소 냉랭한 관계를 이어온 서방 국가 정상들이 중국을 찾아 관계 개선을 꾀했다. 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발하자 국제사회에서는 중국이 중재 역할에 나서야 한다는 기대도 커졌다.



상반기에는 안방 외교를 통해 주요국 정상들을 맞이했던 시 주석이 하반기에는 본격적인 순방 외교에 나설 것으로 전망된다. 순방 외교는 우호국을 중심으로 전개될 가능성이 크다. 우선 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담 가능성이 거론된다. 성사될 경우 북한이 시 주석의 올해 첫 해외 방문지가 된다. 푸틴 대통령과도 오는 9월 브릭스 정상회의와 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 다시 만날 가능성이 크다. 미국 국빈방문도 예정돼 있다.



특히 시 주석이 트럼프 대통령 앞에서 대만 문제를 레드라인으로 경고하고, 러시아와의 공동성명에서는 일본을 비판한 만큼 향후 순방 외교 과정에서도 대만과 지역 안보 문제 등을 둘러싸고 보다 공세적인 메시지를 내놓을 가능성이 제기된다. 11월 중국 선전에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 올해 시 주석 외교 일정의 최대 하이라이트가 될 것으로 보인다.



다만 유럽과의 관계 개선은 여전히 과제로 남아 있다. 우크라이나 전쟁 문제로 중국과 유럽의 관계 회복에는 구조적 한계가 있다는 분석이 많다.



중국이 미국을 비판하며 유엔의 권위와 국제법 수호를 강조하고 있지만, 존재감을 키운 시 주석이 정작 푸틴 대통령, 트럼프 대통령과의 담합으로 문제를 해결할 가능성이 커졌다는 우려도 나온다. 파이낸셜타임스(FT)는 시 주석이 트럼프 대통령과의 정상회담에서 국제형사재판소(ICC)에 공동 대응하자는 제안을 했다고 보도했다. FT는 ICC 비회원국인 미국·중국·러시아 정상들이 공동 이해관계를 바탕으로 협력할 가능성이 있다고 분석했다.

