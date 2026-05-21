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제주 ‘물찻오름 습지’ 제1호 보호지역 지정

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제주 ‘물찻오름 습지’ 제1호 보호지역 지정

입력 2026.05.21 20:57

수정 2026.05.21 21:00

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제주시 조천읍 교래리 사려니숲길에 있는 ‘물찻오름 습지’가 제주도 제1호 습지보호지역으로 지정된다.

제주도는 오는 6월10일까지 20일간 행정예고를 통해 도민과 이해관계자 의견을 수렴한 뒤 물찻오름 습지 보호지역 지정을 최종 고시할 계획이라고 21일 밝혔다.

습지보호지역은 도내 기존 람사르습지 5곳과 별개로, 제주도지사가 ‘특별히 보전할 가치가 있는 습지’를 지정해 관리하는 제도다. 이번 지정 범위는 습지보호지역 8489㎡와 습지주변관리지역 31만6058㎡를 더해 총 32만4547㎡에 이른다.

물찻오름 습지는 오름 분화구에 형성된 희귀한 산지 습지다. 식물 187종과 동물 44종이 공존하는 생물다양성의 보고이자 자연 습지 원형이 매우 잘 보전된 곳으로 평가받는다. 멸종위기 야생생물인 매·새호리기·긴꼬리딱새의 핵심 서식처로, 독특한 지형·경관적 가치를 지녀 체계적인 보전이 시급한 지역으로 꼽혀왔다.

물찻오름은 2008년부터 자연휴식년제에 따라 일반인 출입이 제한됐다. 매년 사려니숲길 축제 기간에만 약 2주간 일시 개방된다.

제주도는 이번 보호지역 지정을 계기로 기존 출입제한을 넘어 습지의 생태적 가치를 체계적으로 보전·관리할 수 있을 것으로 보고 있다. 도는 앞으로 ‘물찻오름 습지 보전계획’을 수립하고 정기 모니터링을 통해 생태계 변화를 관리할 계획이다.

임홍철 제주도 기후환경국장은 “이번 지정은 제주의 우수한 내륙습지를 미래세대에 온전히 물려주기 위한 출발점”이라고 말했다.

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