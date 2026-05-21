정부 행사서도 ‘스타벅스 퇴출’

윤호중 장관 “반역사적 행태 유감” 광주시·시민사회도 ‘불매 선언’ 5·18 단체들 “정용진 회장 사퇴를”

5·18민주화운동을 희화화한 스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트에 대한 거센 공분이 스타벅스 불매운동과 정용진 신세계 회장 퇴진 요구로 번졌다.



윤호중 행정안전부 장관은 21일 엑스에서 “최근 물의를 빚은 스타벅스코리아의 반역사적 행태에 깊은 유감을 표한다”며 “앞으로 민주주의의 역사와 사회적 가치를 가볍게 여기거나 상업적 소재로 활용한 기업의 상품은 제공하지 않겠다”고 밝혔다. 윤 장관은 “행정안전부를 비롯한 정부기관들은 그동안 각종 설문조사와 공모전, 국민참여 이벤트 등에 커피 교환권 등 모바일 상품권을 활용해왔다”며 이같이 말했다. 정부 부처 장관이 사실상 불매운동을 공개 선언한 것으로, 향후 정부 주관 행사와 이벤트 등에서 스타벅스 제품이나 상품권의 퇴출을 의미한다.



배달노동자들도 스타벅스 배달 거부에 나섰다. 전국민주노동조합총연맹 서비스연맹 배달플랫폼노동조합은 성명을 내 “계엄군의 장갑차와 탱크를 앞세워 광주시민을 살육했던 그날의 기억을, 커피 한 잔 팔아먹는 마케팅 도구로 전락시킨 것”이라며 이같이 밝혔다.



광주시는 시 주관 행사에서 스타벅스 상품권 사용을 전면 금지했다. 광주시는 “스타벅스코리아 사태를 단순한 실무자의 실수가 아닌 역사 인식이 부재한 최고경영자가 유발한 사회적 중대재해로 인식한다”고 했다. 각종 기념일에 스타벅스 상품권으로 교직원 복지비를 지급해오던 광주 일부 중고등학교도 스타벅스 상품권이나 제품을 구매하지 않기로 한 것으로 알려졌다. 광주은행은 본점 각 부서와 지점 등에서 스타벅스 제품과 쿠폰 지급 행사를 하지 않기로 했다.



광주지역 시민사회도 불매운동을 선언했다. 광주와 전남지역 143개 시민사회단체는 광주 서구 이마트 광주점 앞에서 기자회견을 열고 “탱크데이 이벤트로 5·18을 모욕한 스타벅스 불매운동에 나서겠다”고 밝혔다. 5·18기념재단과 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)는 22일 오후 신세계백화점 광주점 앞에서 ‘스타벅스 5·18모독 규탄 집회’를 개최한다.



국가폭력피해범국민연대, 제주4·3범국민위원회, 5공피해자단체연합회 등 30여개 단체는 서울 광화문광장 스타벅스 광화문점 앞에서 기자회견을 열고 “이번 스타벅스 역사왜곡 마케팅은 공권력에 의한 민간인 학살과 고문이라는 엄중한 국가범죄를 가벼운 상업적 유행어나 소비재 홍보 도구로 전락시켰다”며 정용진 회장 퇴진을 주장했다.



경찰청은 “탱크데이 논란과 관련해 접수된 정 회장, 손정현 전 스타벅스 대표 등의 고발 건은 서울청 공공범죄수사대에서 병합해 수사할 예정”이라고 밝혔다.

